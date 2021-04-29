https://ria.ru/20210429/xiaomi-1730515255.html

Xiaomi даст вторую жизнь старым смартфонам

Xiaomi даст вторую жизнь старым смартфонам

Xiaomi собирается выпустить апгрейд фирменной оболочки MIUI, предназначенный для Andoid-смартфонов, выпущенных несколько лет назад. О разработке китайской... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:10

2021-04-29T16:10

2021-04-29T16:10

наука

android

xiaomi inc

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/18/1555661807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a180269f51a89a4daa27a556019cb323.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Xiaomi собирается выпустить апгрейд фирменной оболочки MIUI, предназначенный для Andoid-смартфонов, выпущенных несколько лет назад. О разработке китайской компании сообщает инсайдер Digital Chat Station.Разработчики MIUI собираются использовать технологию виртуального расширения оперативной памяти. Смартфоны с малым количеством ОЗУ смогут резервировать часть накопителя под эти цели. В определенных сценариях, где не требуется высокая скорость обмена данными, решение ускорит работу телефона.Устаревшие смартфоны получат патч отдельно, оставшись без новой версии MIUI 12.5. О сроках его выхода не сообщается, но учитывая практику Xiaomi, технология разгона сначала пройдет бета-тестирование среди избранных пользователей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

android, xiaomi inc, гаджеты, технологии