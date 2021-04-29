https://ria.ru/20210429/xiaomi-1730515255.html
Xiaomi даст вторую жизнь старым смартфонам
Xiaomi даст вторую жизнь старым смартфонам
Xiaomi собирается выпустить апгрейд фирменной оболочки MIUI, предназначенный для Andoid-смартфонов, выпущенных несколько лет назад. О разработке китайской... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:10
2021-04-29T16:10
2021-04-29T16:10
наука
android
xiaomi inc
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Xiaomi собирается выпустить апгрейд фирменной оболочки MIUI, предназначенный для Andoid-смартфонов, выпущенных несколько лет назад. О разработке китайской компании сообщает инсайдер Digital Chat Station.Разработчики MIUI собираются использовать технологию виртуального расширения оперативной памяти. Смартфоны с малым количеством ОЗУ смогут резервировать часть накопителя под эти цели. В определенных сценариях, где не требуется высокая скорость обмена данными, решение ускорит работу телефона.Устаревшие смартфоны получат патч отдельно, оставшись без новой версии MIUI 12.5. О сроках его выхода не сообщается, но учитывая практику Xiaomi, технология разгона сначала пройдет бета-тестирование среди избранных пользователей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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android, xiaomi inc, гаджеты, технологии
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Xiaomi собирается выпустить апгрейд фирменной оболочки MIUI, предназначенный для Andoid-смартфонов, выпущенных несколько лет назад. О разработке китайской компании сообщает инсайдер
Digital Chat Station.
Разработчики MIUI собираются использовать технологию виртуального расширения оперативной памяти. Смартфоны с малым количеством ОЗУ смогут резервировать часть накопителя под эти цели. В определенных сценариях, где не требуется высокая скорость обмена данными, решение ускорит работу телефона.
Устаревшие смартфоны получат патч отдельно, оставшись без новой версии MIUI 12.5. О сроках его выхода не сообщается, но учитывая практику Xiaomi, технология разгона сначала пройдет бета-тестирование среди избранных пользователей.