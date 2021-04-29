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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210429/windows-1730473635.html
Microsoft исправила критическую ошибку в Windows 10
Microsoft исправила критическую ошибку в Windows 10
Апрельское обновление операционной системы Windows 10 исправляет проблему, из-за которой исчезали резервные копии системы компьютеров пользователей. Об этом... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:33
2021-04-29T13:33
наука
windows
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Апрельское обновление операционной системы Windows 10 исправляет проблему, из-за которой исчезали резервные копии системы компьютеров пользователей. Об этом сообщает портал Windowslatest.Ошибка была замечена в февральском апдейте ОС. Она приводила к сбою автоматической записи резервных копий, которая часто выручает пользователей, столкнувшихся с проблемами в Windows. Кроме того, перестала работать и возможность вручную создать копию.В Microsoft проблему, существовавшую 2 месяца, публично так и не признали, но выпустили обновление под кодом KB5001330, который полностью решает ошибку. Но проблемы февральского апдейта Windows 10 полностью не изжиты — пользователи продолжают жаловаться на другую ошибку, которая влияет на стабильность работы веб-камер некоторых производителей.
https://ria.ru/20210416/windows-1728614779.html
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windows, microsoft corporation, технологии

Microsoft исправила критическую ошибку в Windows 10

13:33 29.04.2021
 
© Depositphotos / denniznОперационная система компании Microsoft Windows 10
Операционная система компании Microsoft Windows 10 - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Depositphotos / dennizn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Апрельское обновление операционной системы Windows 10 исправляет проблему, из-за которой исчезали резервные копии системы компьютеров пользователей. Об этом сообщает портал Windowslatest.
Ошибка была замечена в февральском апдейте ОС. Она приводила к сбою автоматической записи резервных копий, которая часто выручает пользователей, столкнувшихся с проблемами в Windows. Кроме того, перестала работать и возможность вручную создать копию.
В Microsoft проблему, существовавшую 2 месяца, публично так и не признали, но выпустили обновление под кодом KB5001330, который полностью решает ошибку.
Но проблемы февральского апдейта Windows 10 полностью не изжиты — пользователи продолжают жаловаться на другую ошибку, которая влияет на стабильность работы веб-камер некоторых производителей.
Windows 10 - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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