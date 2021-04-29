https://ria.ru/20210429/windows-1730473635.html

Microsoft исправила критическую ошибку в Windows 10

Microsoft исправила критическую ошибку в Windows 10

Апрельское обновление операционной системы Windows 10 исправляет проблему, из-за которой исчезали резервные копии системы компьютеров пользователей. Об этом... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:33

2021-04-29T13:33

2021-04-29T13:33

наука

windows

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Апрельское обновление операционной системы Windows 10 исправляет проблему, из-за которой исчезали резервные копии системы компьютеров пользователей. Об этом сообщает портал Windowslatest.Ошибка была замечена в февральском апдейте ОС. Она приводила к сбою автоматической записи резервных копий, которая часто выручает пользователей, столкнувшихся с проблемами в Windows. Кроме того, перестала работать и возможность вручную создать копию.В Microsoft проблему, существовавшую 2 месяца, публично так и не признали, но выпустили обновление под кодом KB5001330, который полностью решает ошибку. Но проблемы февральского апдейта Windows 10 полностью не изжиты — пользователи продолжают жаловаться на другую ошибку, которая влияет на стабильность работы веб-камер некоторых производителей.

https://ria.ru/20210416/windows-1728614779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, технологии