https://ria.ru/20210429/windows-1730473635.html
Microsoft исправила критическую ошибку в Windows 10
Microsoft исправила критическую ошибку в Windows 10
Апрельское обновление операционной системы Windows 10 исправляет проблему, из-за которой исчезали резервные копии системы компьютеров пользователей. Об этом... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:33
2021-04-29T13:33
2021-04-29T13:33
наука
windows
microsoft corporation
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585136820_0:5:3411:1924_1920x0_80_0_0_868b7ca59518d24f87cffc36cc723c17.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Апрельское обновление операционной системы Windows 10 исправляет проблему, из-за которой исчезали резервные копии системы компьютеров пользователей. Об этом сообщает портал Windowslatest.Ошибка была замечена в февральском апдейте ОС. Она приводила к сбою автоматической записи резервных копий, которая часто выручает пользователей, столкнувшихся с проблемами в Windows. Кроме того, перестала работать и возможность вручную создать копию.В Microsoft проблему, существовавшую 2 месяца, публично так и не признали, но выпустили обновление под кодом KB5001330, который полностью решает ошибку. Но проблемы февральского апдейта Windows 10 полностью не изжиты — пользователи продолжают жаловаться на другую ошибку, которая влияет на стабильность работы веб-камер некоторых производителей.
https://ria.ru/20210416/windows-1728614779.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585136820_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_a71c92ab6072f38a475fb487dd050f2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
windows, microsoft corporation, технологии