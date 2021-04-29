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В Мьянме прогремели взрывы на базе ВВС, сообщает СМИ
В Мьянме прогремели взрывы на базе ВВС, сообщает СМИ
Три взрыва подряд прогремели рано утром на базе военно-воздушных сил Мьянмы в округе Магуэ в центральной части страны, по свидетельствам местных жителей шесть... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T10:14
2021-04-29T10:14
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
национальная лига за демократию (нлд)
иравади
мьянма
нейпьидо
происшествия
в мире
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БАНГКОК, 29 апр – РИА Новости. Три взрыва подряд прогремели рано утром на базе военно-воздушных сил Мьянмы в округе Магуэ в центральной части страны, по свидетельствам местных жителей шесть военнослужащих убиты, сообщает в четверг местное новостное агентство Delta News Agency, публикующее новости региона бассейна реки Иравади в Мьянме.Агентство не сообщает других подробностей инцидента.После взрывов все въезды и выезды округа Магуэ были перекрыты полицией и военными, идет интенсивная проверка документов у автомобилистов и мотоциклистов, говорится в сообщении. При отказе остановиться для проверки полицейские и военнослужащие открывают огонь. У буддийского монастыря Дхамма Вихара неподалеку от городского моста Магуэ через реку Иравади двое монахов, ехавших на мотоцикле, получили огнестрельные ранения после того, как случайно проехали пункт проверки документов, не остановившись, сообщает агентство.Предполагается, что на базе ВВС взорвались три самодельных взрывных устройства. Использование таких устройств отмечено в Магуэ впервые, говорится в сообщении.В последние недели в Мьянме, где в феврале государственная власть перешла к военному правительству, участились нападения на отдельных военнослужащих и полицейских, а также на воинские части и полицейские участки. В большинстве случаев нападения приписываются противникам военного правительства, перешедшим к тактике вооруженной борьбы, и вооруженным формированиям ряда оппозиционно настроенных национальных меньшинств.Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. 9 апреля на пресс-брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.По версии военных, протестное движение, начавшееся после их прихода к власти, как мирное, очень быстро перешло в радикальные формы и прямое вооруженное сопротивление властям, с вооруженными нападениями на полицейских и военных, с поджогами и взрывами, при которых часто страдают невинные люди, с атаками на воинские части и полицейские участки. Военные власти также заявляют, что в результате забастовок врачей и транспортников в разгар пандемии коронавируса в Мьянме не работают больницы и общественный транспорт.
https://ria.ru/20210422/myanma-1729427824.html
https://ria.ru/20210422/myanma-1729419565.html
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иравади
мьянма
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зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), национальная лига за демократию (нлд), иравади, мьянма, нейпьидо, происшествия, в мире

В Мьянме прогремели взрывы на базе ВВС, сообщает СМИ

10:14 29.04.2021
 
© AP PhotoПолицейский в Мьянме
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AP Photo
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БАНГКОК, 29 апр – РИА Новости. Три взрыва подряд прогремели рано утром на базе военно-воздушных сил Мьянмы в округе Магуэ в центральной части страны, по свидетельствам местных жителей шесть военнослужащих убиты, сообщает в четверг местное новостное агентство Delta News Agency, публикующее новости региона бассейна реки Иравади в Мьянме.
"Местные жители услышали первый взрыв около 3 часов ночи (23.30 мск), затем раздались еще два взрыва. По информации жителей деревни, примыкающей к базе, 6 военнослужащих ВВС Мьянмы погибли", - говорится в сообщении.
Агентство не сообщает других подробностей инцидента.
После взрывов все въезды и выезды округа Магуэ были перекрыты полицией и военными, идет интенсивная проверка документов у автомобилистов и мотоциклистов, говорится в сообщении. При отказе остановиться для проверки полицейские и военнослужащие открывают огонь. У буддийского монастыря Дхамма Вихара неподалеку от городского моста Магуэ через реку Иравади двое монахов, ехавших на мотоцикле, получили огнестрельные ранения после того, как случайно проехали пункт проверки документов, не остановившись, сообщает агентство.
Предполагается, что на базе ВВС взорвались три самодельных взрывных устройства. Использование таких устройств отмечено в Магуэ впервые, говорится в сообщении.
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В последние недели в Мьянме, где в феврале государственная власть перешла к военному правительству, участились нападения на отдельных военнослужащих и полицейских, а также на воинские части и полицейские участки. В большинстве случаев нападения приписываются противникам военного правительства, перешедшим к тактике вооруженной борьбы, и вооруженным формированиям ряда оппозиционно настроенных национальных меньшинств.
Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. 9 апреля на пресс-брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
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Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
По версии военных, протестное движение, начавшееся после их прихода к власти, как мирное, очень быстро перешло в радикальные формы и прямое вооруженное сопротивление властям, с вооруженными нападениями на полицейских и военных, с поджогами и взрывами, при которых часто страдают невинные люди, с атаками на воинские части и полицейские участки. Военные власти также заявляют, что в результате забастовок врачей и транспортников в разгар пандемии коронавируса в Мьянме не работают больницы и общественный транспорт.
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Зо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор)Национальная лига за демократию (НЛД)ИравадиМьянмаНейпьидоПроисшествияВ мире
 
 
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