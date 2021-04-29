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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210429/vystavka-1730516990.html
Международная выставка потребтоваров стартует в провинции Хайнань 7 мая
Международная выставка потребтоваров стартует в провинции Хайнань 7 мая
Более 1 300 брендов из 69 стран и регионов мира представят свои товары на Международной выставке потребительских товаров, которая пройдет с 7 по 10 мая в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:53
2021-04-29T16:53
россия-китай: главное
министерство коммерции кнр
хайнань
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МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 1 300 брендов из 69 стран и регионов мира представят свои товары на Международной выставке потребительских товаров, которая пройдет с 7 по 10 мая в островной провинции Хайнань на юге Китая, сообщило в среду министерство коммерции КНР.Проведение выставки призвано продемонстрировать, что Китай всегда придерживался политики открытости внешнему миру и решительно продвигает глобализацию, - отметил заместитель министра коммерции КНР Ван Биннань, добавив, что Китай приветствует все страны присоединиться к "экспрессу" развития Китая.Это первая государственная выставка, приуроченная к демонстрации товаров высшего качества, - сказал Ван Биннань на пресс-конференции.По его словам, выставка способствует формированию Хайнаньского порта свободной торговли, расширению внутреннего потребления и качественному экономическому развитию. Она также способствует продвижению новой модели развития "двойной циркуляции", в которой внутренний и внешний рынки будут дополнять и взаимно стимулировать друг друга с опорой на внутренний рынок.Более 1 300 брендов из 69 стран и регионов мира представят свои товары на выставке, которая, как ожидается, привлечет свыше 20 тысяч закупочных компаний и более 200 тысяч посетителей.Площадь выставочной зоны - 80 тысяч квадратных метров, в том числе 60 тысяч метров отведено под международную выставочную зону, где будут представлены часы, косметика, ювелирные изделия, автомобили, яхты, бытовая электроника, спиртные напитки, продукты питания и оздоровительная продукция от ведущих брендов.С июля 2020 года квота на беспошлинные покупки на Хайнане была увеличена с 30 тысяч до 100 тысяч юаней в год, в то время как ограничения на покупки были значительно сокращены, также был расширен список беспошлинный продукции.В мае в стране стартует месячник потребления в контексте активизации потребления, поскольку страна фактически взяла под контроль эпидемию COVID-19.В рамках кампании магазины беспошлинной торговли на Хайнане предоставят скидки покупателям и проведут различные рекламные акции, - сообщил Ван Биннань.
https://ria.ru/20210429/avtosalon-1730435299.html
https://ria.ru/20210426/tsindao-1729948046.html
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министерство коммерции кнр, хайнань

Международная выставка потребтоваров стартует в провинции Хайнань 7 мая

16:53 29.04.2021
 
© Фото : Министерство комерции КНРЗаместитель министра коммерции КНР Ван Биннань во время выступления
Заместитель министра коммерции КНР Ван Биннань во время выступления - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : Министерство комерции КНР
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МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 1 300 брендов из 69 стран и регионов мира представят свои товары на Международной выставке потребительских товаров, которая пройдет с 7 по 10 мая в островной провинции Хайнань на юге Китая, сообщило в среду министерство коммерции КНР.
Проведение выставки призвано продемонстрировать, что Китай всегда придерживался политики открытости внешнему миру и решительно продвигает глобализацию, - отметил заместитель министра коммерции КНР Ван Биннань, добавив, что Китай приветствует все страны присоединиться к "экспрессу" развития Китая.
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Это первая государственная выставка, приуроченная к демонстрации товаров высшего качества, - сказал Ван Биннань на пресс-конференции.
По его словам, выставка способствует формированию Хайнаньского порта свободной торговли, расширению внутреннего потребления и качественному экономическому развитию. Она также способствует продвижению новой модели развития "двойной циркуляции", в которой внутренний и внешний рынки будут дополнять и взаимно стимулировать друг друга с опорой на внутренний рынок.
Более 1 300 брендов из 69 стран и регионов мира представят свои товары на выставке, которая, как ожидается, привлечет свыше 20 тысяч закупочных компаний и более 200 тысяч посетителей.
Площадь выставочной зоны - 80 тысяч квадратных метров, в том числе 60 тысяч метров отведено под международную выставочную зону, где будут представлены часы, косметика, ювелирные изделия, автомобили, яхты, бытовая электроника, спиртные напитки, продукты питания и оздоровительная продукция от ведущих брендов.
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С июля 2020 года квота на беспошлинные покупки на Хайнане была увеличена с 30 тысяч до 100 тысяч юаней в год, в то время как ограничения на покупки были значительно сокращены, также был расширен список беспошлинный продукции.
"Покупки на выставке не повлияют на годовую квоту на беспошлинные покупки в оффшорных зонах", - сказал Ван Биннань.
В мае в стране стартует месячник потребления в контексте активизации потребления, поскольку страна фактически взяла под контроль эпидемию COVID-19.
В рамках кампании магазины беспошлинной торговли на Хайнане предоставят скидки покупателям и проведут различные рекламные акции, - сообщил Ван Биннань.
 
Россия-Китай: ГлавноеМинистерство коммерции КНРХайнань
 
 
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