https://ria.ru/20210429/vystavka-1730516990.html

Международная выставка потребтоваров стартует в провинции Хайнань 7 мая

Международная выставка потребтоваров стартует в провинции Хайнань 7 мая

Более 1 300 брендов из 69 стран и регионов мира представят свои товары на Международной выставке потребительских товаров, которая пройдет с 7 по 10 мая в... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:53

2021-04-29T16:53

2021-04-29T16:53

россия-китай: главное

министерство коммерции кнр

хайнань

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МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 1 300 брендов из 69 стран и регионов мира представят свои товары на Международной выставке потребительских товаров, которая пройдет с 7 по 10 мая в островной провинции Хайнань на юге Китая, сообщило в среду министерство коммерции КНР.Проведение выставки призвано продемонстрировать, что Китай всегда придерживался политики открытости внешнему миру и решительно продвигает глобализацию, - отметил заместитель министра коммерции КНР Ван Биннань, добавив, что Китай приветствует все страны присоединиться к "экспрессу" развития Китая.Это первая государственная выставка, приуроченная к демонстрации товаров высшего качества, - сказал Ван Биннань на пресс-конференции.По его словам, выставка способствует формированию Хайнаньского порта свободной торговли, расширению внутреннего потребления и качественному экономическому развитию. Она также способствует продвижению новой модели развития "двойной циркуляции", в которой внутренний и внешний рынки будут дополнять и взаимно стимулировать друг друга с опорой на внутренний рынок.Более 1 300 брендов из 69 стран и регионов мира представят свои товары на выставке, которая, как ожидается, привлечет свыше 20 тысяч закупочных компаний и более 200 тысяч посетителей.Площадь выставочной зоны - 80 тысяч квадратных метров, в том числе 60 тысяч метров отведено под международную выставочную зону, где будут представлены часы, косметика, ювелирные изделия, автомобили, яхты, бытовая электроника, спиртные напитки, продукты питания и оздоровительная продукция от ведущих брендов.С июля 2020 года квота на беспошлинные покупки на Хайнане была увеличена с 30 тысяч до 100 тысяч юаней в год, в то время как ограничения на покупки были значительно сокращены, также был расширен список беспошлинный продукции.В мае в стране стартует месячник потребления в контексте активизации потребления, поскольку страна фактически взяла под контроль эпидемию COVID-19.В рамках кампании магазины беспошлинной торговли на Хайнане предоставят скидки покупателям и проведут различные рекламные акции, - сообщил Ван Биннань.

https://ria.ru/20210429/avtosalon-1730435299.html

https://ria.ru/20210426/tsindao-1729948046.html

хайнань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство коммерции кнр, хайнань