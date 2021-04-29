https://ria.ru/20210429/vuzy-1730439544.html

В Минобрнауки назвали дату начала приемной кампании в вузах

В Минобрнауки назвали дату начала приемной кампании в вузах

Приемная кампания в российских вузах начнется 20 июня, ожидается, что она пройдет более спокойно, чем прошлогодняя, заявил министр науки и высшего образования... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:12

2021-04-29T11:12

2021-04-29T11:14

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россия

валерий фальков

образование - общество

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Приемная кампания в российских вузах начнется 20 июня, ожидается, что она пройдет более спокойно, чем прошлогодняя, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Прием документов в вузы начнется 20 июня, вторая дата такая значимая - это 29 июля, когда закончится прием документов, и 17 августа - это уже окончательные все процедуры, связанные с зачислением в вузы", - заявил на брифинге министр.Глава ведомства полагает, что в этом году приемная кампания будет проходить в более спокойном режиме в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки. При этом планируется, что все наработки, которые были апробированы в прошлом году, используют и в нынешнем - в том числе удаленную подачу документов.

https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html

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