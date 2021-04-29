Кравчук считает, что встреча Путина и Зеленского состоится
КИЕВ, 29 апр – РИА Новости. Экс-президент Украины, глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук считает, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского все же состоится.
"Я верю в то, что эта встреча нужна, и что она, в конце концов, состоится. Потому что я уверен, что и Путину нужно кое-что уточнить в своей политике по отношению к Украине, во всяком случае, прекратить агрессию… А дальше мы уже пойдём шаг за шагом к урегулированию других отношений, какими они будут - это будет обсуждаться", - сказал он в эфире "Радио НВ" в четверг.
Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как заявил Песков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.
До этого Зеленский в видеообращении предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никакой информации о встрече с президентом РФ из офиса президента Украины не поступало.