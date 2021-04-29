Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/vstrecha-1730568917.html
Кравчук считает, что встреча Путина и Зеленского состоится
Кравчук считает, что встреча Путина и Зеленского состоится
Экс-президент Украины, глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук считает, что встреча президентов России и Украины Владимира... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T19:27
2021-04-29T19:27
россия
андрей ермак
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий козак
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155220/06/1552200678_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_d31bd8aba44db7d64f0b6b43d5d64ff7.jpg
КИЕВ, 29 апр – РИА Новости. Экс-президент Украины, глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук считает, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского все же состоится."Я верю в то, что эта встреча нужна, и что она, в конце концов, состоится. Потому что я уверен, что и Путину нужно кое-что уточнить в своей политике по отношению к Украине, во всяком случае, прекратить агрессию… А дальше мы уже пойдём шаг за шагом к урегулированию других отношений, какими они будут - это будет обсуждаться", - сказал он в эфире "Радио НВ" в четверг.Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как заявил Песков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.До этого Зеленский в видеообращении предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никакой информации о встрече с президентом РФ из офиса президента Украины не поступало.
https://ria.ru/20210429/putin-1730486296.html
https://ria.ru/20210429/soglasheniya-1730515140.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155220/06/1552200678_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_567b46596eeb8c907d778c71d3477157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей ермак, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий козак, украина, в мире

Кравчук считает, что встреча Путина и Зеленского состоится

19:27 29.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 апр – РИА Новости. Экс-президент Украины, глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук считает, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского все же состоится.
"Я верю в то, что эта встреча нужна, и что она, в конце концов, состоится. Потому что я уверен, что и Путину нужно кое-что уточнить в своей политике по отношению к Украине, во всяком случае, прекратить агрессию… А дальше мы уже пойдём шаг за шагом к урегулированию других отношений, какими они будут - это будет обсуждаться", - сказал он в эфире "Радио НВ" в четверг.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
14:18
Песков оценил перспективы встречи Путина с Зеленским
Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как заявил Песков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.
До этого Зеленский в видеообращении предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никакой информации о встрече с президентом РФ из офиса президента Украины не поступало.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
16:10
В МИД прокомментировали заявления Зеленского о Минских соглашениях
 
РоссияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий КозакУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:59Handelsblatt спрогнозировал реакцию Германии в случае войны России и НАТО
03:58Исследование показало отношение россиян к идее отменить выходной 1 мая
03:46Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния