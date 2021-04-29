Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:06 29.04.2021 (обновлено: 10:24 29.04.2021)
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Генералы в запасе, подписавшие открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону о "распаде" страны, предстанут перед военным советом и могут быть отстранены от службы, сообщил начальник штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр в интервью изданию Parisien.
Ранее издание Valeurs Actuelles опубликовало обращение группы отставных генералов к главе государства. В документе, под которым подписались несколько тысяч военных, говорится о расовой войне во Франции, способной привести к разрушению страны. Офицеры также отметили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики.
Лекуантр назвал меры в отношении подписавшихся под письмом "исключительной процедурой", запущенной по требованию министра обороны Франции.
"Эти генералы в индивидуальном порядке предстанут перед высшим военным советом. После этой процедуры президент (согласно правилам) подписывает постановление об их отстранении от службы", — заявил он.
Начальник штаба также отметил, что среди подписавших уже выявили 18 действующих военнослужащих, четверо из которых — офицеры. Их привлекут к дисциплинарной ответственности. Сейчас рассматривается степень наказания, которую применят к каждому из них.
По мнению Лекуантра, данное обращение не отражает текущие настроения в вооруженных силах. "Армия республиканская, она не политизирована, она сражается каждый день за свою страну", — заверил он.
29 октября 2020, 08:00Вышла из доверия: элита великой страны полностью дискредитирована