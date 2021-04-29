https://ria.ru/20210429/voennye-1730408710.html

Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать

Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать

Генералы в запасе, подписавшие открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону о "распаде" страны, предстанут перед военным советом и могут быть отстранены РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T02:06

2021-04-29T02:06

2021-04-29T10:24

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Генералы в запасе, подписавшие открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону о "распаде" страны, предстанут перед военным советом и могут быть отстранены от службы, сообщил начальник штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр в интервью изданию Parisien.Ранее издание Valeurs Actuelles опубликовало обращение группы отставных генералов к главе государства. В документе, под которым подписались несколько тысяч военных, говорится о расовой войне во Франции, способной привести к разрушению страны. Офицеры также отметили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики.Лекуантр назвал меры в отношении подписавшихся под письмом "исключительной процедурой", запущенной по требованию министра обороны Франции.Начальник штаба также отметил, что среди подписавших уже выявили 18 действующих военнослужащих, четверо из которых — офицеры. Их привлекут к дисциплинарной ответственности. Сейчас рассматривается степень наказания, которую применят к каждому из них.По мнению Лекуантра, данное обращение не отражает текущие настроения в вооруженных силах. "Армия республиканская, она не политизирована, она сражается каждый день за свою страну", — заверил он.

https://ria.ru/20210427/frantsiya-1730230196.html

https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html

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эммануэль макрон, марин ле пен, франция, в мире