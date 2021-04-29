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Глава Приамурья поручил разобраться с качеством воды в Шимановском районе
Глава Приамурья поручил разобраться с качеством воды в Шимановском районе
Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился разобраться с проблемой водоснабжения в селе Мухино Шимановского района, жительница одного из домов... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:06
2021-04-29T14:06
россия
василий орлов (губернатор)
амурская область
шимановский район
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился разобраться с проблемой водоснабжения в селе Мухино Шимановского района, жительница одного из домов рассказала главе региона, что сейчас люди вынуждены приобретать питьевую воду - ту, что идёт из кранов, использовать невозможно.Как сообщает правительство Амурской области, Орлов провел личный прием граждан в Шимановском районе, к нему обратилась жительница села Мухино Ксения Маюра и попросила решить проблему с водоснабжением дома номер 9 по улице Кооперативной."В настоящее время вода в жилом доме не пригодна для питья, использования для приготовления пищи и бытовых нужд (имеет характерный цвет ржавчины, неприятный запах и вкус), в связи с чем жители дома вынуждены приобретать питьевую воду. В зимний период года в квартирах жилого дома холодно, отопительные приборы не прогреты равномерно", - сообщает правительство.Орлов назвал ситуацию "абсолютно ненормальный"."Я поручаю в срок до 1 июня провести обследование существующей схемы обезжелезивания воды, о результатах доложить и представить план мероприятий по приведению качества воды в соответствие с нормами. Также принять оперативные меры по проведению конкурса по выбору управляющей компании. До 15 сентября провести мероприятия по подготовке указанного жилого дома к отопительному периоду 2021-2022 года", - сказал Орлов.Также губернатор Приамурья распорядился синхронизировать график работы Шимановском больницы, привязав его к автобусным рейсам, чтобы жители сел успевали посетить врачей. Жительница села Новогеоргиевка Ирина Никитина рассказала Орлову, что люди добираются в больницу на автобусе, сталкиваются с очередями, нередко одного дня оказывается недостаточно, чтобы пройти специалистов."(Министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева) рассказала о том, как ведётся работа по укомплектованию учреждения кадрами. Так, уже найден УЗИ-специалист и рентгенолог, которых планируют привлечь", - сообщает правительство Приамурья.Также решается вопрос с приобретением санитарного автомобиля для фельдшерско-акушерских пункта села Ушаково.Житель Ушаково, ветеран боевых действий в районе острова Даманского Александр Закоморенко рассказал губернатору о низком качестве интернета в селе."Министр цифрового развития и связи региона Александр Курдюков сообщил о том, что ведётся работа с сотовыми операторами. Один из них готов модернизировать оборудование. Ожидается, что в 2022 году у жителей появится возможность пользоваться связью 4G", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210428/zastroyschiki-1730274559.html
https://ria.ru/20210426/blagoveschensk-1729979995.html
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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, шимановский район, общество

Глава Приамурья поручил разобраться с качеством воды в Шимановском районе

14:06 29.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился разобраться с проблемой водоснабжения в селе Мухино Шимановского района, жительница одного из домов рассказала главе региона, что сейчас люди вынуждены приобретать питьевую воду - ту, что идёт из кранов, использовать невозможно.
Как сообщает правительство Амурской области, Орлов провел личный прием граждан в Шимановском районе, к нему обратилась жительница села Мухино Ксения Маюра и попросила решить проблему с водоснабжением дома номер 9 по улице Кооперативной.
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"В настоящее время вода в жилом доме не пригодна для питья, использования для приготовления пищи и бытовых нужд (имеет характерный цвет ржавчины, неприятный запах и вкус), в связи с чем жители дома вынуждены приобретать питьевую воду. В зимний период года в квартирах жилого дома холодно, отопительные приборы не прогреты равномерно", - сообщает правительство.
Орлов назвал ситуацию "абсолютно ненормальный".
"Я поручаю в срок до 1 июня провести обследование существующей схемы обезжелезивания воды, о результатах доложить и представить план мероприятий по приведению качества воды в соответствие с нормами. Также принять оперативные меры по проведению конкурса по выбору управляющей компании. До 15 сентября провести мероприятия по подготовке указанного жилого дома к отопительному периоду 2021-2022 года", - сказал Орлов.
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Также губернатор Приамурья распорядился синхронизировать график работы Шимановском больницы, привязав его к автобусным рейсам, чтобы жители сел успевали посетить врачей. Жительница села Новогеоргиевка Ирина Никитина рассказала Орлову, что люди добираются в больницу на автобусе, сталкиваются с очередями, нередко одного дня оказывается недостаточно, чтобы пройти специалистов.
"(Министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева) рассказала о том, как ведётся работа по укомплектованию учреждения кадрами. Так, уже найден УЗИ-специалист и рентгенолог, которых планируют привлечь", - сообщает правительство Приамурья.
Также решается вопрос с приобретением санитарного автомобиля для фельдшерско-акушерских пункта села Ушаково.
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Житель Ушаково, ветеран боевых действий в районе острова Даманского Александр Закоморенко рассказал губернатору о низком качестве интернета в селе.
"Министр цифрового развития и связи региона Александр Курдюков сообщил о том, что ведётся работа с сотовыми операторами. Один из них готов модернизировать оборудование. Ожидается, что в 2022 году у жителей появится возможность пользоваться связью 4G", - говорится в сообщении.
 
РоссияВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьШимановский районОбщество
 
 
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