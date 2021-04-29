https://ria.ru/20210429/vertolet-1730595959.html
Вертолет НАСА не смог совершить испытательный полет на Марсе
Вертолет НАСА не смог совершить испытательный полет на Марсе
Марсианский вертолет НАСА Ingenuity не смог совершить запланированный на сегодня четвертый испытательный полет, специалисты выясняют, почему он не смог... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T23:54
2021-04-29T23:54
2021-04-29T23:54
земля
марс
космос - риа наука
наса
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604424481_0:125:774:560_1920x0_80_0_0_343e7a9387cf9c0fae1f94ca70e6f1c5.jpg
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Марсианский вертолет НАСА Ingenuity не смог совершить запланированный на сегодня четвертый испытательный полет, специалисты выясняют, почему он не смог оторваться от поверхности планеты, сообщило НАСА.Ранее американское космическое анонсировало, что в четверг Ingenuity совершит четвертый испытательный полет. Планировалось, что подробности о нем, а также планы на будущий и, как ожидается финальный полет, будут обнародованы в пятницу."Марсианский вертолет не оторвался от поверхности в свой амбициозный четвертый испытательный полет, но специалисты изучают данные и вскоре повторим попытку", - сообщило НАСА в Twitter. Сроки новой попытки не называются, но учитывая расстояния и задержку в коммуникации с устройством на Марсе, это может занять по меньшей мере день.Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance, который наблюдает за испытанием вертолета и передает на Землю получаемые снимки и другие данные, полученные в ходе тестовых полетов. Всего на тестирование возможностей Ingenuity отведено лишь несколько недель, ожидалось, что ему предстоит около пяти полетов, три из них прошли успешно.
https://ria.ru/20210419/mars-1728955506.html
земля
марс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604424481_0:109:774:691_1920x0_80_0_0_e98e30addc089aa65f9dd644f3265974.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, марс, космос - риа наука, наса, в мире