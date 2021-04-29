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Вертолет НАСА не смог совершить испытательный полет на Марсе
Вертолет НАСА не смог совершить испытательный полет на Марсе
Марсианский вертолет НАСА Ingenuity не смог совершить запланированный на сегодня четвертый испытательный полет, специалисты выясняют, почему он не смог... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T23:54
2021-04-29T23:54
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ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Марсианский вертолет НАСА Ingenuity не смог совершить запланированный на сегодня четвертый испытательный полет, специалисты выясняют, почему он не смог оторваться от поверхности планеты, сообщило НАСА.Ранее американское космическое анонсировало, что в четверг Ingenuity совершит четвертый испытательный полет. Планировалось, что подробности о нем, а также планы на будущий и, как ожидается финальный полет, будут обнародованы в пятницу."Марсианский вертолет не оторвался от поверхности в свой амбициозный четвертый испытательный полет, но специалисты изучают данные и вскоре повторим попытку", - сообщило НАСА в Twitter. Сроки новой попытки не называются, но учитывая расстояния и задержку в коммуникации с устройством на Марсе, это может занять по меньшей мере день.Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance, который наблюдает за испытанием вертолета и передает на Землю получаемые снимки и другие данные, полученные в ходе тестовых полетов. Всего на тестирование возможностей Ingenuity отведено лишь несколько недель, ожидалось, что ему предстоит около пяти полетов, три из них прошли успешно.
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земля, марс, космос - риа наука, наса, в мире

Вертолет НАСА не смог совершить испытательный полет на Марсе

23:54 29.04.2021
 
© NASA / JPL / Caltech (PH)Вертолет Ingenuity на Марсе
Вертолет Ingenuity на Марсе - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© NASA / JPL / Caltech (PH)
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ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Марсианский вертолет НАСА Ingenuity не смог совершить запланированный на сегодня четвертый испытательный полет, специалисты выясняют, почему он не смог оторваться от поверхности планеты, сообщило НАСА.
Ранее американское космическое анонсировало, что в четверг Ingenuity совершит четвертый испытательный полет. Планировалось, что подробности о нем, а также планы на будущий и, как ожидается финальный полет, будут обнародованы в пятницу.
Покорение Марса: вертолет NASA совершил первый полет над поверхностью планеты - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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"Марсианский вертолет не оторвался от поверхности в свой амбициозный четвертый испытательный полет, но специалисты изучают данные и вскоре повторим попытку", - сообщило НАСА в Twitter. Сроки новой попытки не называются, но учитывая расстояния и задержку в коммуникации с устройством на Марсе, это может занять по меньшей мере день.
Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance, который наблюдает за испытанием вертолета и передает на Землю получаемые снимки и другие данные, полученные в ходе тестовых полетов. Всего на тестирование возможностей Ingenuity отведено лишь несколько недель, ожидалось, что ему предстоит около пяти полетов, три из них прошли успешно.
 
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