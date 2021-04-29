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Украина назвала условие для принятия проекта России по Донбассу
Украина назвала условие для принятия проекта России по Донбассу
Украина поддержит предложенный Россией проект о механизмах предотвращения нарушений перемирия в Донбассе, если Киев внесет в него поправки. Об этом заявил глава РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:50
2021-04-29T14:49
россия
хайди грау
ситуация в днр и лнр
обсе
донбасс
донецкая народная республика
леонид кравчук
украина
в мире
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина поддержит предложенный Россией проект о механизмах предотвращения нарушений перемирия в Донбассе, если Киев внесет в него поправки. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук."Был детально обсужден вопрос относительно усовершенствования координационного механизма влияния на нарушения режима тишины", — рассказал он в эфире телеканала "Украина 24".Предложения Киева передали спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау.Гражданское противостояние продолжается в Донбассе семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается на встречах в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Россия не раз заявляла, что Москва не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.
https://ria.ru/20210428/donbass-1730238371.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/donbass-1730167147.html
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россия, хайди грау, ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, донецкая народная республика, леонид кравчук, украина, в мире

Украина назвала условие для принятия проекта России по Донбассу

12:50 29.04.2021 (обновлено: 14:49 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина поддержит предложенный Россией проект о механизмах предотвращения нарушений перемирия в Донбассе, если Киев внесет в него поправки. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
"Был детально обсужден вопрос относительно усовершенствования координационного механизма влияния на нарушения режима тишины", — рассказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Предложения Киева передали спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау.
Гражданское противостояние продолжается в Донбассе семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается на встречах в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.
“Главное для него – удержаться у власти” – Лавров о позиции Зеленского по войне в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 06:04
Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Россия не раз заявляла, что Москва не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.
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"Это им не дано". Кто и что мешает урегулированию в Донбассе?
 
РоссияХайди ГрауСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукУкраинаВ мире
 
 
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