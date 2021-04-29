https://ria.ru/20210429/uslovie-1730463099.html

Украина назвала условие для принятия проекта России по Донбассу

Украина назвала условие для принятия проекта России по Донбассу

Украина поддержит предложенный Россией проект о механизмах предотвращения нарушений перемирия в Донбассе, если Киев внесет в него поправки. Об этом заявил глава РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:50

2021-04-29T12:50

2021-04-29T14:49

россия

хайди грау

ситуация в днр и лнр

обсе

донбасс

донецкая народная республика

леонид кравчук

украина

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина поддержит предложенный Россией проект о механизмах предотвращения нарушений перемирия в Донбассе, если Киев внесет в него поправки. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук."Был детально обсужден вопрос относительно усовершенствования координационного механизма влияния на нарушения режима тишины", — рассказал он в эфире телеканала "Украина 24".Предложения Киева передали спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау.Гражданское противостояние продолжается в Донбассе семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается на встречах в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Россия не раз заявляла, что Москва не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.

https://ria.ru/20210428/donbass-1730238371.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/donbass-1730167147.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хайди грау, ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, донецкая народная республика, леонид кравчук, украина, в мире