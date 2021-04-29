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Шоубиз
https://ria.ru/20210429/urgant-1730488114.html
Ургант подшутил над отношениями Лободы и фронтмена Rammstein
Ургант подшутил над отношениями Лободы и фронтмена Rammstein
Телеведущий Иван Ургант в беседе с режиссером Тимуром Бекмамбетовым, который стал гостем его вечернего шоу на Первом канале, подшутил над фронтменом Rammstein... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:33
2021-04-29T15:33
шоу-бизнес
знаменитости
тилль линдеманн
звезды
светлана лобода
тимур бекмамбетов
шоубиз
иван ургант
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в беседе с режиссером Тимуром Бекмамбетовым, который стал гостем его вечернего шоу на Первом канале, подшутил над фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном и певицей Светланой Лободой.Во время обсуждения военной драмы "Девятаев" (нового фильма Бекмамбетова), речь зашла о немецком рок-музыканте.Линдеманн специально для этой ленты записал на русском языке песню "Любимый город" и снялся в клипе на нее в образе летчика. Это приятно удивило многих поклонников творчества Rammstein и не только.По словам Бекмамбетова, рокер справился с этой задачей отлично.Затем кинематографист подарил Ивану Урганту небольшую модель самолета, с которым снимался Тилль Линдеманн в клипе на песню "Любимый город". "Может, ты придумаешь, кому его еще подарить, — сказал Бекмамбетов. — Тилль на съемках "летал" с этим самолетиком и расписался потом на нем". После этих слов в зале раздался смех. При этом телеведущий не уточнил, какой именно из дочерей певицы он планирует вручить игрушечный самолет.Светлана Лобода — мать двух девочек: десятилетней Евы, которая родилась в отношениях певицы с хореографом Андреем Царем, и Тильды (ей два года).Имя отца младшей дочери поп-звезда тщательно скрывает, но поклонники предполагают, что им может быть фронтмен метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Лободу не раз замечали вместе.
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шоу-бизнес, знаменитости, тилль линдеманн, звезды, светлана лобода, тимур бекмамбетов, иван ургант

Ургант подшутил над отношениями Лободы и фронтмена Rammstein

15:33 29.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в беседе с режиссером Тимуром Бекмамбетовым, который стал гостем его вечернего шоу на Первом канале, подшутил над фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном и певицей Светланой Лободой.
Во время обсуждения военной драмы "Девятаев" (нового фильма Бекмамбетова), речь зашла о немецком рок-музыканте.
Линдеманн специально для этой ленты записал на русском языке песню "Любимый город" и снялся в клипе на нее в образе летчика. Это приятно удивило многих поклонников творчества Rammstein и не только.
По словам Бекмамбетова, рокер справился с этой задачей отлично.
"Он любит эту песню и спел ее так искренне. Сейчас ее поют и другие исполнители", — подчеркнул режиссер.
Затем кинематографист подарил Ивану Урганту небольшую модель самолета, с которым снимался Тилль Линдеманн в клипе на песню "Любимый город".
"Может, ты придумаешь, кому его еще подарить, — сказал Бекмамбетов. — Тилль на съемках "летал" с этим самолетиком и расписался потом на нем".

"Я хочу его подарить дочери Светланы Лободы. Пускай у нее хоть что-нибудь будет", — сказал Ургант.

После этих слов в зале раздался смех. При этом телеведущий не уточнил, какой именно из дочерей певицы он планирует вручить игрушечный самолет.
Светлана Лобода — мать двух девочек: десятилетней Евы, которая родилась в отношениях певицы с хореографом Андреем Царем, и Тильды (ей два года).
Имя отца младшей дочери поп-звезда тщательно скрывает, но поклонники предполагают, что им может быть фронтмен метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Лободу не раз замечали вместе.
Кадр из клипа LOBODA - Родной - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 00:36Культура
Светлана Лобода представила чувственный трек "Родной" и клип на него
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостиТилль ЛиндеманнзвездыСветлана ЛободаТимур БекмамбетовИван Ургант
 
 
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