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В Дагестане объявили о дополнительных выходных из-за Ураза-байрама
В Дагестане объявили о дополнительных выходных из-за Ураза-байрама
Власти Дагестана объявили выходными днями 13 и 14 мая, на которые приходится окончание месяца Рамадан – мусульманский праздник Ураза-байрам, соответствующее... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:01
2021-04-29T12:01
2021-04-29T12:01
религия и мировоззрение
ураза-байрам
владимир путин
общество
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МАХАЧКАЛА, 29 апр - РИА Новости. Власти Дагестана объявили выходными днями 13 и 14 мая, на которые приходится окончание месяца Рамадан – мусульманский праздник Ураза-байрам, соответствующее постановление размещено на сайте правительства региона.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято в целях стабилизации эпидемиологической обстановки."В соответствии с пунктом 7 статьи 4 федерального закона от 26 сентября 1997 г. №125 ФЗ "О свободе совести и религиозных объединениях" и по обращению централизованной исламской религиозной организации "Муфтият республики Дагестан" правительство республики Дагестан постановляет: считать 13 и 14 мая 2021 года нерабочими праздничными днями", – говорится в документе.
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ураза-байрам, владимир путин, общество
МАХАЧКАЛА, 29 апр - РИА Новости. Власти Дагестана объявили выходными днями 13 и 14 мая, на которые приходится окончание месяца Рамадан – мусульманский праздник Ураза-байрам, соответствующее постановление размещено на сайте правительства региона.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято в целях стабилизации эпидемиологической обстановки.
"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 федерального закона от 26 сентября 1997 г. №125 ФЗ "О свободе совести и религиозных объединениях" и по обращению централизованной исламской религиозной организации "Муфтият республики Дагестан" правительство республики Дагестан постановляет: считать 13 и 14 мая 2021 года нерабочими праздничными днями", – говорится в документе.