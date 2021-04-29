https://ria.ru/20210429/ukraina-1730578208.html

На Украине проверят список российских дипломатов, высланных из Чехии

На Украине проверят список российских дипломатов, высланных из Чехии

Украинские правоохранители проверят список российских дипломатов, которых чешские власти выслали из страны после обвинения России в причастности ко взрыву на... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T20:23

2021-04-29T20:23

2021-04-29T20:23

россия

александр петров (посол)

верховная рада украины

москва

чехия

в мире

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КИЕВ, 29 апр - РИА Новости. Украинские правоохранители проверят список российских дипломатов, которых чешские власти выслали из страны после обвинения России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, на причастность к агрессии на Украине, заявил заместитель генпрокурора страны Гюндуз Мамедов.В четверг украинское издание "Бабель" опубликовало список российских дипломатов, утверждая, что они могли быть причастными к возможной спецоперации в Чехии и взрывам во Врбетице в 2014 году. Список из 13 дипломатов издание опубликовало на своем сайте. Отмечается, что этот же список был передан в офис генпрокурора."Бабель" собрал фамилии дипломатов РФ, которые могли координировать спецоперации в Чехии и быть причастными к вооруженному конфликту в Украине. Проверяем", - написал Мамедов в своем Twitter.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг чешским СМИ данные об объявлении в розыск, указав, что соответствующий ордер ранее был выдан Великобританией. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210429/czech-1730526783.html

россия

москва

чехия

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россия, александр петров (посол), верховная рада украины, москва, чехия, в мире