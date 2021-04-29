На Украине проверят список российских дипломатов, высланных из Чехии
КИЕВ, 29 апр - РИА Новости. Украинские правоохранители проверят список российских дипломатов, которых чешские власти выслали из страны после обвинения России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, на причастность к агрессии на Украине, заявил заместитель генпрокурора страны Гюндуз Мамедов.
В четверг украинское издание "Бабель" опубликовало список российских дипломатов, утверждая, что они могли быть причастными к возможной спецоперации в Чехии и взрывам во Врбетице в 2014 году. Список из 13 дипломатов издание опубликовало на своем сайте. Отмечается, что этот же список был передан в офис генпрокурора.
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"Бабель" собрал фамилии дипломатов РФ, которые могли координировать спецоперации в Чехии и быть причастными к вооруженному конфликту в Украине. Проверяем", - написал Мамедов в своем Twitter.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг чешским СМИ данные об объявлении в розыск, указав, что соответствующий ордер ранее был выдан Великобританией. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Великобритания подозревает в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.