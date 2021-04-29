https://ria.ru/20210429/ukraina-1730503033.html

Песков прокомментировал марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

Песков прокомментировал марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

Националисты на Украине не скрывают, что способны возобновить боевые действия в Донбассе, вопрос в том, насколько президент страны Владимир Зеленский свободен... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:17

2021-04-29T15:17

2021-04-29T15:20

донбасс

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730439930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1231440458f95bc2e27c242447301f20.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Националисты на Украине не скрывают, что способны возобновить боевые действия в Донбассе, вопрос в том, насколько президент страны Владимир Зеленский свободен от их давления и способен оградить от них вооруженные силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вопрос: насколько президент Зеленский контролирует эти вооруженные силы Украины и насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на Украине - в Киеве, если я не ошибаюсь, - на демонстрацию в поддержку бригады СС "Галичина". Ведь это именно эти люди способны на то, чтобы опять возобновить боевые действия, они этого не скрывают", - сказал Песков в эфире Первого канала."Может ли президент Зеленский огородить вооруженные силы Украины от влияния националистов и экстремистов - это большой вопрос, точного ответа здесь нет", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210429/voyna-1730406508.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире