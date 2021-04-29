https://ria.ru/20210429/ukraina-1730503033.html
Песков прокомментировал марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве
Песков прокомментировал марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве
Националисты на Украине не скрывают, что способны возобновить боевые действия в Донбассе, вопрос в том, насколько президент страны Владимир Зеленский свободен... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:17
2021-04-29T15:17
2021-04-29T15:20
донбасс
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730439930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1231440458f95bc2e27c242447301f20.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Националисты на Украине не скрывают, что способны возобновить боевые действия в Донбассе, вопрос в том, насколько президент страны Владимир Зеленский свободен от их давления и способен оградить от них вооруженные силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вопрос: насколько президент Зеленский контролирует эти вооруженные силы Украины и насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на Украине - в Киеве, если я не ошибаюсь, - на демонстрацию в поддержку бригады СС "Галичина". Ведь это именно эти люди способны на то, чтобы опять возобновить боевые действия, они этого не скрывают", - сказал Песков в эфире Первого канала."Может ли президент Зеленский огородить вооруженные силы Украины от влияния националистов и экстремистов - это большой вопрос, точного ответа здесь нет", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20210429/voyna-1730406508.html
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730439930_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_a75df98d12df30f37a0cdcce525ba80d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире