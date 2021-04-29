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Песков прокомментировал марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве
Песков прокомментировал марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве
Националисты на Украине не скрывают, что способны возобновить боевые действия в Донбассе, вопрос в том, насколько президент страны Владимир Зеленский свободен... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:17
2021-04-29T15:20
донбасс
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Националисты на Украине не скрывают, что способны возобновить боевые действия в Донбассе, вопрос в том, насколько президент страны Владимир Зеленский свободен от их давления и способен оградить от них вооруженные силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вопрос: насколько президент Зеленский контролирует эти вооруженные силы Украины и насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на Украине - в Киеве, если я не ошибаюсь, - на демонстрацию в поддержку бригады СС "Галичина". Ведь это именно эти люди способны на то, чтобы опять возобновить боевые действия, они этого не скрывают", - сказал Песков в эфире Первого канала."Может ли президент Зеленский огородить вооруженные силы Украины от влияния националистов и экстремистов - это большой вопрос, точного ответа здесь нет", - добавил представитель Кремля.
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донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире

Песков прокомментировал марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

15:17 29.04.2021 (обновлено: 15:20 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
Участники Марша вышиванок, приуроченного к годовщине создания дивизии СС Галичина, в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Националисты на Украине не скрывают, что способны возобновить боевые действия в Донбассе, вопрос в том, насколько президент страны Владимир Зеленский свободен от их давления и способен оградить от них вооруженные силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вопрос: насколько президент Зеленский контролирует эти вооруженные силы Украины и насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на Украине - в Киеве, если я не ошибаюсь, - на демонстрацию в поддержку бригады СС "Галичина". Ведь это именно эти люди способны на то, чтобы опять возобновить боевые действия, они этого не скрывают", - сказал Песков в эфире Первого канала.
"Может ли президент Зеленский огородить вооруженные силы Украины от влияния националистов и экстремистов - это большой вопрос, точного ответа здесь нет", - добавил представитель Кремля.
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
 
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