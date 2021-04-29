https://ria.ru/20210429/uchet-1730446574.html

"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет

"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет

Россияне, достигшие призывного возраста, должны будут в самостоятельном порядке явиться в военкомат для постановки на воинский учет, сообщает "Российская... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:42

2021-04-29T11:42

2021-04-29T11:42

россия

кодекс об административных правонарушениях (коап)

общество

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россияне, достигшие призывного возраста, должны будут в самостоятельном порядке явиться в военкомат для постановки на воинский учет, сообщает "Российская газета".В случае непредоставления информации о получении образования, изменении семейного положения, места жительства, работы и должности, будет предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей.Законопроект включает в себя внесение поправок в КоАП. В частности, нововведение может коснуться не только допризывников, но и граждан, находящихся в запасе.Издание указывает, что в случае уклонения от воинской службы без уважительных причин мужчина в возрасте 27 лет получает подтверждающие это документы, что может впоследствии стать препятствием для продвижения по карьерной лестнице.

https://ria.ru/20210429/zakony-1730437718.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кодекс об административных правонарушениях (коап), общество