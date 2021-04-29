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"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет
"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет
Россияне, достигшие призывного возраста, должны будут в самостоятельном порядке явиться в военкомат для постановки на воинский учет, сообщает "Российская... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:42
2021-04-29T11:42
россия
кодекс об административных правонарушениях (коап)
общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россияне, достигшие призывного возраста, должны будут в самостоятельном порядке явиться в военкомат для постановки на воинский учет, сообщает "Российская газета".В случае непредоставления информации о получении образования, изменении семейного положения, места жительства, работы и должности, будет предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей.Законопроект включает в себя внесение поправок в КоАП. В частности, нововведение может коснуться не только допризывников, но и граждан, находящихся в запасе.Издание указывает, что в случае уклонения от воинской службы без уважительных причин мужчина в возрасте 27 лет получает подтверждающие это документы, что может впоследствии стать препятствием для продвижения по карьерной лестнице.
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россия, кодекс об административных правонарушениях (коап), общество

"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет

11:42 29.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВоеннослужащие с военными билетами
Военнослужащие с военными билетами - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россияне, достигшие призывного возраста, должны будут в самостоятельном порядке явиться в военкомат для постановки на воинский учет, сообщает "Российская газета".
В случае непредоставления информации о получении образования, изменении семейного положения, места жительства, работы и должности, будет предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей.
Пожилые люди в Сиреневом саду в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
11:04
Какие законы вступают в силу с мая
Законопроект включает в себя внесение поправок в КоАП. В частности, нововведение может коснуться не только допризывников, но и граждан, находящихся в запасе.
Издание указывает, что в случае уклонения от воинской службы без уважительных причин мужчина в возрасте 27 лет получает подтверждающие это документы, что может впоследствии стать препятствием для продвижения по карьерной лестнице.
 
РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)Общество
 
 
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