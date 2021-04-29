Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/uchastkovyy-1730587002.html
Полиция проверит действия участкового, проигнорировавшего вызов девочки
Полиция проверит действия участкового, проигнорировавшего вызов девочки
Ростовская полиция начала служебную проверку действий участкового, проигнорировавшего вызов 10-летней девочки с сообщением о том, что её отец избивает мать... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T21:38
2021-04-29T21:38
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
зимовниковский район
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ростовская полиция начала служебную проверку действий участкового, проигнорировавшего вызов 10-летней девочки с сообщением о том, что её отец избивает мать ребёнка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Ростовской области.Ранее местные СМИ со ссылкой на источники написали, что первого января 10-летняя девочка из Зимовниковского района позвонила участковому и пожаловалась на отца, который избивал её мать. Полицейский звонок проигнорировал, а потом мужчина убил супругу и покончил с собой. Также ранее сообщалось со ссылкой на СК РФ, что глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о халатности полицейского в Ростовской области, не среагировавшего на обращение ребенка, в результате чего погибли два человека."В настоящее время в отделе МВД России по Зимовниковскому району проводится проверка, направленная на установление полноты принятых мер реагирования участковым уполномоченным полиции на сигнал о неблагополучной обстановке в семье. При установлении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", - говорится в сообщении. Уточняется также, что к дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.
https://ria.ru/20210408/rebenok-1727297971.html
россия
зимовниковский район
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, зимовниковский район, ростовская область, происшествия

Полиция проверит действия участкового, проигнорировавшего вызов девочки

21:38 29.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ростовская полиция начала служебную проверку действий участкового, проигнорировавшего вызов 10-летней девочки с сообщением о том, что её отец избивает мать ребёнка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Ростовской области.
Ранее местные СМИ со ссылкой на источники написали, что первого января 10-летняя девочка из Зимовниковского района позвонила участковому и пожаловалась на отца, который избивал её мать. Полицейский звонок проигнорировал, а потом мужчина убил супругу и покончил с собой. Также ранее сообщалось со ссылкой на СК РФ, что глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о халатности полицейского в Ростовской области, не среагировавшего на обращение ребенка, в результате чего погибли два человека.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 06:01
Полиция в Приморье проверит, применяли ли силу к ребенку в детсаду
"В настоящее время в отделе МВД России по Зимовниковскому району проводится проверка, направленная на установление полноты принятых мер реагирования участковым уполномоченным полиции на сигнал о неблагополучной обстановке в семье. При установлении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", - говорится в сообщении. Уточняется также, что к дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.
 
РоссияГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЗимовниковский районРостовская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:59Handelsblatt спрогнозировал реакцию Германии в случае войны России и НАТО
03:58Исследование показало отношение россиян к идее отменить выходной 1 мая
03:46Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния