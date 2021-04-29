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Полиция проверит действия участкового, проигнорировавшего вызов девочки
Полиция проверит действия участкового, проигнорировавшего вызов девочки
Ростовская полиция начала служебную проверку действий участкового, проигнорировавшего вызов 10-летней девочки с сообщением о том, что её отец избивает мать... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T21:38
2021-04-29T21:38
2021-04-29T21:38
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
зимовниковский район
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ростовская полиция начала служебную проверку действий участкового, проигнорировавшего вызов 10-летней девочки с сообщением о том, что её отец избивает мать ребёнка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Ростовской области.Ранее местные СМИ со ссылкой на источники написали, что первого января 10-летняя девочка из Зимовниковского района позвонила участковому и пожаловалась на отца, который избивал её мать. Полицейский звонок проигнорировал, а потом мужчина убил супругу и покончил с собой. Также ранее сообщалось со ссылкой на СК РФ, что глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о халатности полицейского в Ростовской области, не среагировавшего на обращение ребенка, в результате чего погибли два человека."В настоящее время в отделе МВД России по Зимовниковскому району проводится проверка, направленная на установление полноты принятых мер реагирования участковым уполномоченным полиции на сигнал о неблагополучной обстановке в семье. При установлении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", - говорится в сообщении. Уточняется также, что к дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители.
https://ria.ru/20210408/rebenok-1727297971.html
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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, зимовниковский район, ростовская область, происшествия