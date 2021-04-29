https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730565626.html

Москвич, зарезавший девушку из ревности, получил восемь лет колонии

Москвич, зарезавший девушку из ревности, получил восемь лет колонии

Мужчина, из ревности зарезавший свою девушку у торгового центра в Москве, получил восемь лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T19:02

2021-04-29T19:02

2021-04-29T19:02

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мужчина, из ревности зарезавший свою девушку у торгового центра в Москве, получил восемь лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Ранее сообщалось, что следователи задержали в Москве мужчину, убившего женщину у торгового центра из-за ревности, было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, утром 10 сентября вблизи ТЦ по Каширскому шоссе мужчина 1984 года рождения во время ссоры на почве ревности несколько раз ударил женщину ножом. От полученных травм она скончалась на месте."Нагатинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего Илхама Ташматова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) ... Суд приговорил Ташматова к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210312/devushka-1600967678.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия