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СМИ узнали подробности убийства четырех человек в немецкой больнице
СМИ узнали подробности убийства четырех человек в немецкой больнице
Подозреваемая в убийстве четырех человек в немецком Потсдаме призналась в содеянном мужу, мужчина вызвал полицию, сообщает издание Spiegel. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:23
2021-04-29T18:56
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве четырех человек в немецком Потсдаме призналась в содеянном мужу, мужчина вызвал полицию, сообщает издание Spiegel.Ранее полиция задержала одну из сотрудниц заведения по уходу за людьми с ограниченными возможностями по подозрению в убийстве, после того как тела четырех человек были найдены в здании. В полиции сообщили, что травмы всех жертв возникли "в результате жесткого внешнего насильственного воздействия". Мотивы пока неизвестны.Как сообщает издание, подозреваемая - сиделка и более 20 лет заботилась о пациентах. По информации издания, в среду вечером женщина якобы призналась мужу в убийстве и тот незамедлительно вызвал полицию.По информации издания Bild, следователи предполагают, что орудием убийства был нож.Местные СМИ называют трагедию "возможно, самым серьезным убийством" в городе за десятилетия.
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потсдам, германия, в мире

СМИ узнали подробности убийства четырех человек в немецкой больнице

14:23 29.04.2021 (обновлено: 18:56 29.04.2021)
 
© REUTERS / Michele TantussiПолицейская машина рядом со зданием Оберлинклиники в Потсдаме, где были обнаружены тела четырех человек
Полицейская машина рядом со зданием Оберлинклиники в Потсдаме, где были обнаружены тела четырех человек - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© REUTERS / Michele Tantussi
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве четырех человек в немецком Потсдаме призналась в содеянном мужу, мужчина вызвал полицию, сообщает издание Spiegel.
Ранее полиция задержала одну из сотрудниц заведения по уходу за людьми с ограниченными возможностями по подозрению в убийстве, после того как тела четырех человек были найдены в здании. В полиции сообщили, что травмы всех жертв возникли "в результате жесткого внешнего насильственного воздействия". Мотивы пока неизвестны.
Как сообщает издание, подозреваемая - сиделка и более 20 лет заботилась о пациентах. По информации издания, в среду вечером женщина якобы призналась мужу в убийстве и тот незамедлительно вызвал полицию.
По информации издания Bild, следователи предполагают, что орудием убийства был нож.
Местные СМИ называют трагедию "возможно, самым серьезным убийством" в городе за десятилетия.
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