https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730487954.html
СМИ узнали подробности убийства четырех человек в немецкой больнице
СМИ узнали подробности убийства четырех человек в немецкой больнице
Подозреваемая в убийстве четырех человек в немецком Потсдаме призналась в содеянном мужу, мужчина вызвал полицию, сообщает издание Spiegel. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:23
2021-04-29T14:23
2021-04-29T18:56
потсдам
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в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве четырех человек в немецком Потсдаме призналась в содеянном мужу, мужчина вызвал полицию, сообщает издание Spiegel.Ранее полиция задержала одну из сотрудниц заведения по уходу за людьми с ограниченными возможностями по подозрению в убийстве, после того как тела четырех человек были найдены в здании. В полиции сообщили, что травмы всех жертв возникли "в результате жесткого внешнего насильственного воздействия". Мотивы пока неизвестны.Как сообщает издание, подозреваемая - сиделка и более 20 лет заботилась о пациентах. По информации издания, в среду вечером женщина якобы призналась мужу в убийстве и тот незамедлительно вызвал полицию.По информации издания Bild, следователи предполагают, что орудием убийства был нож.Местные СМИ называют трагедию "возможно, самым серьезным убийством" в городе за десятилетия.
https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594854071.html
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