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"Заживо сжег младенца": почему отпустили убийцу из Хакасии
"Заживо сжег младенца": почему отпустили убийцу из Хакасии
Бабушка придушила, а дедушка бросил в растопленную печь — Верховный суд России поставил точку в деле Александра Миягашева, который два года назад жестоко... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:00
2021-04-29T08:04
россия
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
новосибирск
республика хакасия
убийство
происшествия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Бабушка придушила, а дедушка бросил в растопленную печь — Верховный суд России поставил точку в деле Александра Миягашева, который два года назад жестоко расправился с собственным годовалым внуком. Убийцу, 11 месяцев гулявшего на свободе, вернули за решетку. О том, почему он едва не избежал тюремного заключения, — в материале РИА Новости.Страшная находкаЗверское преступление в отдаленной хакасской деревне Харой с населением около 150 человек потрясло всю страну. В конце января 2019-го 47-летний Миягашев с женой Жанной приглядывали за годовалым внуком — об этом их попросила дочь. Ближе к ночи 29 числа малыш громко расплакался и не давал подвыпившим супругам уснуть."Успокоить" ребенка вызвалась бабушка. Она сдавила ему горло пальцами. Спустя пару минут тот замолчал и перестал двигаться. Полагая, что младенец мертв, Жанна передала его Александру, а сама спокойно легла спать. Вместо того чтобы оказать первую помощь и вызвать врачей, глава семейства бросил внука в печь. Обгоревшие останки мать обнаружила на следующий день, когда вернулась из гостей.В СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью". Однако обвинение предъявили лишь Александру, так как судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мальчика наступила из-за воздействия высоких температур. Жанна отделалась статьей "Покушение на убийство". Впрочем, от СИЗО это ее не спасло — по решению суда обоих супругов на время следствия отправили за решетку.На допросах Миягашевы валили вину друг на друга, но потом во всем сознались и пошли на сотрудничество. К прежней "тактике" вернулись в зале суда — громкий процесс стартовал осенью 2019-го. Глава семейства утверждал, что с ребенком расправилась жена, а та перекладывала ответственность на мужа.Проблемы с психикой"Миягашев родился и вырос в Харое, — рассказывает РИА Новости бывшая жительница деревни Вера Носкова. — Родители его сильно пили, причем мать была гораздо старше отца. В детстве Саша ничем особенным не выделялся, после школы остался в деревне. Очень быстро пристрастился к спиртному. Насколько я знаю, в последнее время нигде не работал, только пьянствовал".По словам местных, из-за хронического алкоголизма у Миягашева были проблемы с психикой — пьяным он вел себя агрессивно и неадекватно. Но судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в момент преступления обвиняемый действовал вполне осознанно. Как и его супруга.Жанна тоже пьянствовала и нигде не работала. Неудивительно, что у следователей возникли вопросы к тем, кто закрывал глаза на асоциальный образ жизни семьи."С 2009-го они состояли на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — объясняют в республиканском управлении СК. — Однако в 2016-м их сняли с учета как исправившихся. Хотя ничего не изменилось".Кроме взрослой дочери, с Миягашевыми жил несовершеннолетний сын. В СК считают: то, что семья — неблагополучная, было очевидно. Налицо преступная небрежность органов профилактики. Ребенка надо было забрать. Все это вылилось в уголовное дело по статье 293 УК "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".В январе 2020-го Верховный суд Хакасии признал Миягашевых виновными и приговорил Жанну к девяти годам колонии общего режима. Александру дали 15 лет "строгача", хотя статья "Убийство малолетнего" предусматривает пожизненное лишение свободы."При назначении наказания суд учел совокупность смягчающих обстоятельств, — говорится в вердикте. — В том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления каждым из подсудимых, явку с повинной, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также психическое расстройство Миягашева, не исключающее его вменяемости".Отягчающее обстоятельство — алкогольное опьянение. Год на свободеМиягашевы сочли обвинительный приговор слишком строгим и подали апелляцию. В мае 2020-го вышестоящая инстанция оставила решение по Жанне в силе, а вот ее мужу статью УК переквалифицировали на менее тяжкую — 109-ю, часть первую: "Причинение смерти по неосторожности".Судья (уголовное дело рассматривали в Новосибирске) решил, что убивать внука Александр не хотел, а в печку бросил, поскольку счел ребенка мертвым. В итоге срок уменьшили в десять раз — полтора года колонии.Столько преступник уже отсидел в СИЗО, поэтому 22 мая он вышел на свободу и вернулся в Харой. "Вел себя нормально, — отмечает жительница деревни Ольга Косьминова. — Никто его не боялся. Люди даже просили Александра пасти коров, и тот любезно соглашался".Но в интернете все возмутились. Опубликовали сотни гневных комментариев в адрес судьи, приводили в пример гораздо более суровые приговоры за менее тяжкие преступления, в частности небольшие кражи. В итоге Генпрокуратура обжаловала вердикт, и в конце декабря дело направили на новое апелляционное рассмотрение. На этот раз в Верховный суд России.Процесс затянулся на четыре месяца, и лишь в апреле все наконец встало на свои места: Миягашева вновь признали виновным в убийстве с особой жестокостью и повторно отправили за решетку. За основу взяли первый срок — 15 лет колонии строгого режима.
https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603308853.html
https://ria.ru/20200610/1572692915.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, новосибирск, республика хакасия, убийство, происшествия

"Заживо сжег младенца": почему отпустили убийцу из Хакасии

08:00 29.04.2021 (обновлено: 08:04 29.04.2021)
 
© Скриншот с видео АУ РХ ТВ "Центр "Хакасия"Александр Миягашев
Александр Миягашев - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Скриншот с видео АУ РХ ТВ "Центр "Хакасия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Бабушка придушила, а дедушка бросил в растопленную печь — Верховный суд России поставил точку в деле Александра Миягашева, который два года назад жестоко расправился с собственным годовалым внуком. Убийцу, 11 месяцев гулявшего на свободе, вернули за решетку. О том, почему он едва не избежал тюремного заключения, — в материале РИА Новости.

Страшная находка

Зверское преступление в отдаленной хакасской деревне Харой с населением около 150 человек потрясло всю страну. В конце января 2019-го 47-летний Миягашев с женой Жанной приглядывали за годовалым внуком — об этом их попросила дочь. Ближе к ночи 29 числа малыш громко расплакался и не давал подвыпившим супругам уснуть.
"Успокоить" ребенка вызвалась бабушка. Она сдавила ему горло пальцами. Спустя пару минут тот замолчал и перестал двигаться. Полагая, что младенец мертв, Жанна передала его Александру, а сама спокойно легла спать. Вместо того чтобы оказать первую помощь и вызвать врачей, глава семейства бросил внука в печь. Обгоревшие останки мать обнаружила на следующий день, когда вернулась из гостей.
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В СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью". Однако обвинение предъявили лишь Александру, так как судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мальчика наступила из-за воздействия высоких температур. Жанна отделалась статьей "Покушение на убийство". Впрочем, от СИЗО это ее не спасло — по решению суда обоих супругов на время следствия отправили за решетку.
На допросах Миягашевы валили вину друг на друга, но потом во всем сознались и пошли на сотрудничество. К прежней "тактике" вернулись в зале суда — громкий процесс стартовал осенью 2019-го. Глава семейства утверждал, что с ребенком расправилась жена, а та перекладывала ответственность на мужа.

Проблемы с психикой

"Миягашев родился и вырос в Харое, — рассказывает РИА Новости бывшая жительница деревни Вера Носкова. — Родители его сильно пили, причем мать была гораздо старше отца. В детстве Саша ничем особенным не выделялся, после школы остался в деревне. Очень быстро пристрастился к спиртному. Насколько я знаю, в последнее время нигде не работал, только пьянствовал".
© Скриншот с видео АУ РХ ТВ "Центр "Хакасия"Жанна Миягашева
Жанна Миягашева - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Скриншот с видео АУ РХ ТВ "Центр "Хакасия"
Жанна Миягашева
По словам местных, из-за хронического алкоголизма у Миягашева были проблемы с психикой — пьяным он вел себя агрессивно и неадекватно. Но судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в момент преступления обвиняемый действовал вполне осознанно. Как и его супруга.
Жанна тоже пьянствовала и нигде не работала. Неудивительно, что у следователей возникли вопросы к тем, кто закрывал глаза на асоциальный образ жизни семьи.
"С 2009-го они состояли на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — объясняют в республиканском управлении СК. — Однако в 2016-м их сняли с учета как исправившихся. Хотя ничего не изменилось".
Кроме взрослой дочери, с Миягашевыми жил несовершеннолетний сын. В СК считают: то, что семья — неблагополучная, было очевидно. Налицо преступная небрежность органов профилактики. Ребенка надо было забрать. Все это вылилось в уголовное дело по статье 293 УК "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".
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В январе 2020-го Верховный суд Хакасии признал Миягашевых виновными и приговорил Жанну к девяти годам колонии общего режима. Александру дали 15 лет "строгача", хотя статья "Убийство малолетнего" предусматривает пожизненное лишение свободы.
"При назначении наказания суд учел совокупность смягчающих обстоятельств, — говорится в вердикте. — В том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления каждым из подсудимых, явку с повинной, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также психическое расстройство Миягашева, не исключающее его вменяемости".
Отягчающее обстоятельство — алкогольное опьянение.

Год на свободе

Миягашевы сочли обвинительный приговор слишком строгим и подали апелляцию. В мае 2020-го вышестоящая инстанция оставила решение по Жанне в силе, а вот ее мужу статью УК переквалифицировали на менее тяжкую — 109-ю, часть первую: "Причинение смерти по неосторожности".
© Скриншот с видео АУ РХ ТВ "Центр "Хакасия"Печь в доме супругов Миягашевых
Печь в доме супругов Миягашевых - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Скриншот с видео АУ РХ ТВ "Центр "Хакасия"
Печь в доме супругов Миягашевых
Судья (уголовное дело рассматривали в Новосибирске) решил, что убивать внука Александр не хотел, а в печку бросил, поскольку счел ребенка мертвым. В итоге срок уменьшили в десять раз — полтора года колонии.
Столько преступник уже отсидел в СИЗО, поэтому 22 мая он вышел на свободу и вернулся в Харой. "Вел себя нормально, — отмечает жительница деревни Ольга Косьминова. — Никто его не боялся. Люди даже просили Александра пасти коров, и тот любезно соглашался".
Но в интернете все возмутились. Опубликовали сотни гневных комментариев в адрес судьи, приводили в пример гораздо более суровые приговоры за менее тяжкие преступления, в частности небольшие кражи.
В итоге Генпрокуратура обжаловала вердикт, и в конце декабря дело направили на новое апелляционное рассмотрение. На этот раз в Верховный суд России.
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Процесс затянулся на четыре месяца, и лишь в апреле все наконец встало на свои места: Миягашева вновь признали виновным в убийстве с особой жестокостью и повторно отправили за решетку. За основу взяли первый срок — 15 лет колонии строгого режима.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФНовосибирскРеспублика ХакасияУбийствоПроисшествия
 
 
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