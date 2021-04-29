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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/turtsiya-1730590934.html
В Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции составил в четверг, в первый день локдауна, 37 674, за сутки умерли 339 больных, сообщил минздрав... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T22:38
2021-04-29T22:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции составил в четверг, в первый день локдауна, 37 674, за сутки умерли 339 больных, сообщил минздрав страны.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется."Сегодня выявлено 37 674 новых случая COVID-19, с начала пандемии - 4 788 700. Умерли 339 человек, с начала пандемии - 39 737. В тяжелом состоянии находится 3581 больной", - говорится в сообщении.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362, в последующие дни суточный прирост сократился примерно в 1,5 раза при близком к максимальному показателю числа смертей. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
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Улицы Турции во время полного локдауна
В Турции с 19.00 начался полный локдаун, который продлится до 17 мая. Машин на улицах Анкары меньше, чем вечером в рабочие дни, но все еще достаточно много. Всегда оживленная в это время торговая улица Туналы почти пуста.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, турция, в мире

В Турции выявили более 37 тысяч случаев COVID-19 за сутки

22:38 29.04.2021
 
© РИА Новости / Артемий Лысиков / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Стамбуле
Люди на одной из улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Артемий Лысиков
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АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции составил в четверг, в первый день локдауна, 37 674, за сутки умерли 339 больных, сообщил минздрав страны.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.
"Сегодня выявлено 37 674 новых случая COVID-19, с начала пандемии - 4 788 700. Умерли 339 человек, с начала пандемии - 39 737. В тяжелом состоянии находится 3581 больной", - говорится в сообщении.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362, в последующие дни суточный прирост сократился примерно в 1,5 раза при близком к максимальному показателю числа смертей. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
 
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