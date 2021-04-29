Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/tualet-1730415788.html
Каждый пятый россиянин стесняется ходить в туалет на работе
Каждый пятый россиянин стесняется ходить в туалет на работе
Почти каждый пятый работающий житель России стесняется пользоваться туалетом на работе, говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру, имеющемся в распоряжении... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T07:14
2021-04-29T07:14
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153307/72/1533077281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f056086c36e8b9a84c53a026910ca10d.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти каждый пятый работающий житель России стесняется пользоваться туалетом на работе, говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.При этом 21% предпочитает перетерпеть позыв, 28% ждут подходящего момента, когда коллеги покинут туалетную комнату, 25% брезгуют, 8% вообще никогда не ходят в туалет на работе. При этом женщины более стыдливы, чем мужчины – 63% против 37% соответственно.Отвечая на вопрос о наличии комфортного санузла в офисе или на рабочем месте, лишь 15% российских сотрудников оказались удовлетворены созданными работодателями условиями.Так, 29% респондентов отметили, что кабинок в санузле недостаточно или они постоянно заняты, 31% пожаловались на отсутствие туалетной бумаги и освежителя воздуха, 16% отметили невозможность закрыть в туалете дверь, 13% - рассказали о грязи и неприятном запахе, а 5% опрошенных признались, что для удовлетворения естественных потребностей им приходится ходить в соседнее здание или корпус, а 3% не имеют туалета на рабочем месте.Лучше всех комфортными санузлами обеспечены сотрудники в Москве (32%), Казани (24%) и Екатеринбурге (20%), хуже всего с туалетами для работников в Кургане (11%) и Пскове (12%).
https://ria.ru/20210311/tualet-1600698054.html
https://ria.ru/20201201/kamery-1587103110.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153307/72/1533077281_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b518215715298b627937d9a1c801e27e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Каждый пятый россиянин стесняется ходить в туалет на работе

07:14 29.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТуалет
Туалет - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти каждый пятый работающий житель России стесняется пользоваться туалетом на работе, говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"По данным анонимного онлайн-опроса, который был проведен компанией 23-27 апреля (2 тысячи респондентов), 18% респондентов испытывают дискомфорт при необходимости удовлетворения естественных нужд в течение рабочего дня", - говорится в отчете.
При этом 21% предпочитает перетерпеть позыв, 28% ждут подходящего момента, когда коллеги покинут туалетную комнату, 25% брезгуют, 8% вообще никогда не ходят в туалет на работе. При этом женщины более стыдливы, чем мужчины – 63% против 37% соответственно.
Отвечая на вопрос о наличии комфортного санузла в офисе или на рабочем месте, лишь 15% российских сотрудников оказались удовлетворены созданными работодателями условиями.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 02:17
Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
Так, 29% респондентов отметили, что кабинок в санузле недостаточно или они постоянно заняты, 31% пожаловались на отсутствие туалетной бумаги и освежителя воздуха, 16% отметили невозможность закрыть в туалете дверь, 13% - рассказали о грязи и неприятном запахе, а 5% опрошенных признались, что для удовлетворения естественных потребностей им приходится ходить в соседнее здание или корпус, а 3% не имеют туалета на рабочем месте.
Лучше всех комфортными санузлами обеспечены сотрудники в Москве (32%), Казани (24%) и Екатеринбурге (20%), хуже всего с туалетами для работников в Кургане (11%) и Пскове (12%).
Общественный туалет - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 10:43
В тюменском торговом центре установили камеры видеонаблюдения в туалетах
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:02Фонд кино требует в суде 191 миллион рублей от студии Джаника Файзиева
12:01В Дагестане объявили о дополнительных выходных из-за Ураза-байрама
11:57Слуцкий заявил об угрозе полноценной экономической войны
11:54В Коми проверят данные о нападении собаки на девятилетнюю девочку
11:50Следствие попросили возбудить дело за организацию водной блокады Крыма
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1003 пациента с COVID-19
11:45В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19
11:45На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией
11:44Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
11:43В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
11:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:42"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет
11:42В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом
11:41В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19
11:41В Samsung представили новые ноутбуки
11:40СК завел дело против похитителя мальчика в Красноярске
11:40В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник
11:38В Раде возмутились из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
11:34В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев
11:33В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии
Лента новостейМолния