https://ria.ru/20210429/tualet-1730415788.html
Каждый пятый россиянин стесняется ходить в туалет на работе
Каждый пятый россиянин стесняется ходить в туалет на работе
Почти каждый пятый работающий житель России стесняется пользоваться туалетом на работе, говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру, имеющемся в распоряжении... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T07:14
2021-04-29T07:14
2021-04-29T07:14
россия
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Почти каждый пятый работающий житель России стесняется пользоваться туалетом на работе, говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.При этом 21% предпочитает перетерпеть позыв, 28% ждут подходящего момента, когда коллеги покинут туалетную комнату, 25% брезгуют, 8% вообще никогда не ходят в туалет на работе. При этом женщины более стыдливы, чем мужчины – 63% против 37% соответственно.Отвечая на вопрос о наличии комфортного санузла в офисе или на рабочем месте, лишь 15% российских сотрудников оказались удовлетворены созданными работодателями условиями.Так, 29% респондентов отметили, что кабинок в санузле недостаточно или они постоянно заняты, 31% пожаловались на отсутствие туалетной бумаги и освежителя воздуха, 16% отметили невозможность закрыть в туалете дверь, 13% - рассказали о грязи и неприятном запахе, а 5% опрошенных признались, что для удовлетворения естественных потребностей им приходится ходить в соседнее здание или корпус, а 3% не имеют туалета на рабочем месте.Лучше всех комфортными санузлами обеспечены сотрудники в Москве (32%), Казани (24%) и Екатеринбурге (20%), хуже всего с туалетами для работников в Кургане (11%) и Пскове (12%).
https://ria.ru/20210311/tualet-1600698054.html
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россия, общество
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Почти каждый пятый работающий житель России
стесняется пользоваться туалетом на работе, говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"По данным анонимного онлайн-опроса, который был проведен компанией 23-27 апреля (2 тысячи респондентов), 18% респондентов испытывают дискомфорт при необходимости удовлетворения естественных нужд в течение рабочего дня", - говорится в отчете.
При этом 21% предпочитает перетерпеть позыв, 28% ждут подходящего момента, когда коллеги покинут туалетную комнату, 25% брезгуют, 8% вообще никогда не ходят в туалет на работе. При этом женщины более стыдливы, чем мужчины – 63% против 37% соответственно.
Отвечая на вопрос о наличии комфортного санузла в офисе или на рабочем месте, лишь 15% российских сотрудников оказались удовлетворены созданными работодателями условиями.
Так, 29% респондентов отметили, что кабинок в санузле недостаточно или они постоянно заняты, 31% пожаловались на отсутствие туалетной бумаги и освежителя воздуха, 16% отметили невозможность закрыть в туалете дверь, 13% - рассказали о грязи и неприятном запахе, а 5% опрошенных признались, что для удовлетворения естественных потребностей им приходится ходить в соседнее здание или корпус, а 3% не имеют туалета на рабочем месте.
Лучше всех комфортными санузлами обеспечены сотрудники в Москве
(32%), Казани
(24%) и Екатеринбурге
(20%), хуже всего с туалетами для работников в Кургане
(11%) и Пскове
(12%).