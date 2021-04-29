СМИ: ЕМА не будет расследовать случаи тромбоза после вакцинации Pfizer
12:25 29.04.2021 (обновлено: 13:11 29.04.2021)
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
© AP Photo / Jae C. Hong
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европейский регулятор EMA получил сообщения о 11 случаях тромбоза после вакцинации препаратом компании Pfizer и двух случаях после использования вакцины Moderna в Европейской экономической зоне, но не будет начинать какое-либо расследование и продолжит наблюдение, сообщает испанское агентство Efe со ссылкой на источник.
По словам источника, "хоть и были зарегистрированы некоторые случаи" тромбоза, эти цифры чрезвычайно малы и не вызывают такого беспокойства, чтобы инициировать специальное расследование риска развития тромбов из-за этих препаратов. Отмечается, что на 60 миллионов введенных доз вакцины Pfizer было зарегистрировано 11 случаев тромбоза, а на 5 миллионов доз Moderna - два случая.
Тем не менее, отметил источник, EMA "внимательно следит за случаями, зарегистрированными после использования вакцин" Pfizer и Moderna.
Европейский лекарственный регулятор ранее начал изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson.
Ранее подобные осложнения были зафиксированы при применении другой вакцины против коронавируса – компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca ЕМА признало и решило внести информацию об осложнениях в сведения о препарате.