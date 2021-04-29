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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/tromboz-1730455575.html
СМИ: ЕМА не будет расследовать случаи тромбоза после вакцинации Pfizer
СМИ: ЕМА не будет расследовать случаи тромбоза после вакцинации Pfizer
Европейский регулятор EMA получил сообщения о 11 случаях тромбоза после вакцинации препаратом компании Pfizer и двух случаях после использования вакцины Moderna РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:25
2021-04-29T13:11
распространение коронавируса
вакцина moderna
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европейский регулятор EMA получил сообщения о 11 случаях тромбоза после вакцинации препаратом компании Pfizer и двух случаях после использования вакцины Moderna в Европейской экономической зоне, но не будет начинать какое-либо расследование и продолжит наблюдение, сообщает испанское агентство Efe со ссылкой на источник.По словам источника, "хоть и были зарегистрированы некоторые случаи" тромбоза, эти цифры чрезвычайно малы и не вызывают такого беспокойства, чтобы инициировать специальное расследование риска развития тромбов из-за этих препаратов. Отмечается, что на 60 миллионов введенных доз вакцины Pfizer было зарегистрировано 11 случаев тромбоза, а на 5 миллионов доз Moderna - два случая.Тем не менее, отметил источник, EMA "внимательно следит за случаями, зарегистрированными после использования вакцин" Pfizer и Moderna.Европейский лекарственный регулятор ранее начал изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson &amp; Johnson.Ранее подобные осложнения были зафиксированы при применении другой вакцины против коронавируса – компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca ЕМА признало и решило внести информацию об осложнениях в сведения о препарате.
https://ria.ru/20210406/astrazeneca-1604427455.html
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вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, в мире

СМИ: ЕМА не будет расследовать случаи тромбоза после вакцинации Pfizer

12:25 29.04.2021 (обновлено: 13:11 29.04.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европейский регулятор EMA получил сообщения о 11 случаях тромбоза после вакцинации препаратом компании Pfizer и двух случаях после использования вакцины Moderna в Европейской экономической зоне, но не будет начинать какое-либо расследование и продолжит наблюдение, сообщает испанское агентство Efe со ссылкой на источник.
По словам источника, "хоть и были зарегистрированы некоторые случаи" тромбоза, эти цифры чрезвычайно малы и не вызывают такого беспокойства, чтобы инициировать специальное расследование риска развития тромбов из-за этих препаратов. Отмечается, что на 60 миллионов введенных доз вакцины Pfizer было зарегистрировано 11 случаев тромбоза, а на 5 миллионов доз Moderna - два случая.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 13:00Распространение коронавируса
В ЕС подтвердили связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза
Тем не менее, отметил источник, EMA "внимательно следит за случаями, зарегистрированными после использования вакцин" Pfizer и Moderna.
Европейский лекарственный регулятор ранее начал изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson.
Ранее подобные осложнения были зафиксированы при применении другой вакцины против коронавируса – компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca ЕМА признало и решило внести информацию об осложнениях в сведения о препарате.
 
Распространение коронавирусаВакцина ModernaВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19В мире
 
 
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