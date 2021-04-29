https://ria.ru/20210429/tromboz-1730455575.html

СМИ: ЕМА не будет расследовать случаи тромбоза после вакцинации Pfizer

СМИ: ЕМА не будет расследовать случаи тромбоза после вакцинации Pfizer

Европейский регулятор EMA получил сообщения о 11 случаях тромбоза после вакцинации препаратом компании Pfizer и двух случаях после использования вакцины Moderna РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:25

2021-04-29T12:25

2021-04-29T13:11

распространение коронавируса

вакцина moderna

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Европейский регулятор EMA получил сообщения о 11 случаях тромбоза после вакцинации препаратом компании Pfizer и двух случаях после использования вакцины Moderna в Европейской экономической зоне, но не будет начинать какое-либо расследование и продолжит наблюдение, сообщает испанское агентство Efe со ссылкой на источник.По словам источника, "хоть и были зарегистрированы некоторые случаи" тромбоза, эти цифры чрезвычайно малы и не вызывают такого беспокойства, чтобы инициировать специальное расследование риска развития тромбов из-за этих препаратов. Отмечается, что на 60 миллионов введенных доз вакцины Pfizer было зарегистрировано 11 случаев тромбоза, а на 5 миллионов доз Moderna - два случая.Тем не менее, отметил источник, EMA "внимательно следит за случаями, зарегистрированными после использования вакцин" Pfizer и Moderna.Европейский лекарственный регулятор ранее начал изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson.Ранее подобные осложнения были зафиксированы при применении другой вакцины против коронавируса – компании AstraZeneca. Возможную связь тромбозов с вакцинацией AstraZeneca ЕМА признало и решило внести информацию об осложнениях в сведения о препарате.

https://ria.ru/20210406/astrazeneca-1604427455.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, в мире