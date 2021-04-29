https://ria.ru/20210429/tranzit-1730469990.html
Проблем с транзитом для российских туристов сейчас нет, заявил МИД Турции
Проблем с транзитом для российских туристов сейчас нет, заявил МИД Турции
Проблем для обладателей российских паспортов, которые летят через Турцию транзитом, в настоящее время нет, ситуация будет под контролем, чтобы россияне могли... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:16
2021-04-29T13:16
2021-04-29T13:16
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ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Проблем для обладателей российских паспортов, которые летят через Турцию транзитом, в настоящее время нет, ситуация будет под контролем, чтобы россияне могли вернуться домой, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Насколько я знаю, такой проблемы в турецких аэропортах на данный момент нет. Но я изучу этот вопрос, когда вернусь, чтобы транзитные пассажиры могли возвращаться домой", - сказал он.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.После введения данной меры многие российские путешественники, которые планировали использовать Турцию как транзитную страну для своих перелетов, столкнулись с отменами рейсов и стыковок.
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