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Байден заявил, что террористы еще присутствуют в Йемене, Сирии и Сомали
Байден заявил, что террористы еще присутствуют в Йемене, Сирии и Сомали
Президент США Джо Байден заявил, что ИГ* и "Аль-Каида"* все еще присутствуют в Йемене, Сирии, Сомали, Америке нужно быть настороже. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T04:47
2021-04-29T05:22
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сомали
сирия
сша
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ИГ* и "Аль-Каида"* все еще присутствуют в Йемене, Сирии, Сомали, Америке нужно быть настороже.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20210410/afganistan-1727667260.html
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джо байден, йемен, сомали, сирия, сша, в мире

Байден заявил, что террористы еще присутствуют в Йемене, Сирии и Сомали

04:47 29.04.2021 (обновлено: 05:22 29.04.2021)
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© REUTERS / POOL
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ИГ* и "Аль-Каида"* все еще присутствуют в Йемене, Сирии, Сомали, Америке нужно быть настороже.
"Не заблуждайтесь - террористическая угроза вышла за пределы Афганистана после 2001 года, и мы будем сохранять бдительность в отношении угроз Соединенным Штатам, откуда бы они ни исходили. "Аль-Каида" и ИГ присутствуют в Йемене, Сирии, Сомали и других местах в Африке, на Ближнем Востоке и за его пределами", - говорится в тексте обращения Байдена к конгрессу, который распространил Белый дом.
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 10:45
В Афганистане задержали одного из главарей ИГ*
*Террористические организации, запрещенные в России.
 
Джо БайденЙеменСомалиСирияСШАВ мире
 
 
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