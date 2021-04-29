https://ria.ru/20210429/terroristy-1730412293.html

Байден заявил, что террористы еще присутствуют в Йемене, Сирии и Сомали

Байден заявил, что террористы еще присутствуют в Йемене, Сирии и Сомали

Президент США Джо Байден заявил, что ИГ* и "Аль-Каида"* все еще присутствуют в Йемене, Сирии, Сомали, Америке нужно быть настороже. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T04:47

2021-04-29T04:47

2021-04-29T05:22

джо байден

йемен

сомали

сирия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ИГ* и "Аль-Каида"* все еще присутствуют в Йемене, Сирии, Сомали, Америке нужно быть настороже.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210410/afganistan-1727667260.html

йемен

сомали

сирия

сша

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джо байден, йемен, сомали, сирия, сша, в мире