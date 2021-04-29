https://ria.ru/20210429/tanets-1730127334.html

Международный день танца

Международный день танца

Международный день танца (International Dance Day) отмечается ежегодно 29 апреля с 1982 года по инициативе Комитета танца Международного института театра (МИТ)... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T01:32

2021-04-29T01:32

2021-04-29T01:32

международный день танца

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149609/05/1496090574_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_516be1517f40538edd3bdcd29627a845.jpg

Международный день танца (International Dance Day) отмечается ежегодно 29 апреля с 1982 года по инициативе Комитета танца Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО.В этот день, 29 апреля 1727 года, родился основоположник современного балета Жан-Жорж Новерр (1727-1810). Ученик известного французского хореографа и педагога Луи Дюпре, Новерр дебютировал в качестве танцовщика в 1743 году и работал в разных театрах Франции, в 1755-1757 годах – в Лондоне. Новерр пришел к мысли о создании танцевального спектакля, независимого от оперы, в состав которой ранее входил балет. Хореограф поставил свыше 80 балетов. Среди наиболее значительных его постановок – "Медея и Язон" (1763), "Адель де Понтье" (1773), "Апеллес и Кампаспа" (1774), "Горации и Куриации" (1775), "Ифигения в Авлиде" (1793). Новерр известен как автор теоретического сочинения "Письма о танце и балетах" (1759). Им были обоснованы принципы драматического балета, базирующегося на литературном сюжете и воплощенного средствами пантомимы и танца. Реформы Новерра оказали решающее влияние на дальнейшее развитие мирового балета, а некоторые его идеи не потеряли значения и в настоящее время: главные из них – требование взаимодействия всех компонентов балетного спектакля, логического развития действия и характеристик действующих лиц. По замыслу учредителей, Международный день танца призван объединить все направления танца, стать поводом для чествования этой формы искусства и его способности преодолевать все политические, культурные и этнические барьеры, объединять людей, позволяя говорить на общем языке – языке танца. По традиции, в Международный день танца известному хореографу или танцовщику предлагается обратиться к мировой общественности с посланием. Среди авторов обращений к Международному дню танца – известный советский и российский хореограф Юрий Григорович (1984), балерина Майя Плисецкая (1996), французский танцовщик, хореограф и режиссер Морис Бежар (1997), король Камбоджи Нородом Сиамони (2006), бывший профессиональный танцор и балетмейстер. В 2018 году в связи с 70-летием Международного института театра исполнительный совет МИТ выбрал пять авторов обращений – по одному от пяти регионов ЮНЕСКО: Африка, Америка, арабские страны, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа. Африку представлял хореограф и танцовщик Салиа Сану (Буркина-Фасо), арабские страны – танцовщица, хореограф, писатель и телеведущая Джорджет Джербара (Ливан), Азиатско-Тихоокеанский регион – хореограф и режиссер Вилли Цao (Гонконг, Китай), Европу – хореограф, художественный руководитель танцевальной труппы Batsheva Dance Company Охад Нахарин (Израиль), Америку – хореограф Марианела Боан (Куба). В 2019 году автором обращения была танцовщица и хореограф Карима Мансур (Египет), в 2020 году – танцор, актер, хореограф и преподаватель Грегори Вуяни Макома (Южная Африка). В 2021 году автором послания был назначен известный танцовщик Штутгартского балета Фридеман Фогель (ФРГ). В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Международный день танца отмечался в онлайн-формате. В 2021 году генеральный секретариат МИТ также принял решение провести онлайн-празднование с видеотрансляцией выступлений из центров этой организации.В России Международному дню танца по традиции посвящено вручение единственного в стране профессионального балетного приза – премии "Душа танца". Приз был учрежден в 1994 году журналом "Балет" совместно с Министерством культуры Российской Федерации. За годы существования эту престижную награду получили Ольга Лепешинская, Марина Семенова, Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Владимир Васильев. Среди лауреатов и звезды сегодняшнего дня – Ульяна Лопаткина, Николай Цискаридзе, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Наталья Осипова, Иван Васильев и многие другие деятели отечественного искусства. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса церемония награждения состоялась 1 декабря. Премия "Душа танца" ежегодно вручалась по номинациям "Рыцари", "Мэтры" и "Маги танца" артистам, хореографам, композиторам, журналистам. Но в этот раз традицию решили изменить, уделив главное внимание наставникам. Наград были удостоены 16 педагогов из разных регионов страны. Среди награжденных были педагог-репетитор Мариинского театра Эльвира Тарасова, педагог-репетитор и балетмейстер Астраханского театра оперы и балета Юрий Ромашко. Профессору ГИТИСа, создателю на сцене Большого театра таких образов, как Данила в "Каменном цветке", Маэстро в "Паганини" Ярославу Сеху премия была присуждена посмертно.30 апреля 2021 года в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко состоится традиционная церемония награждения премией "Душа танца" деятелей отечественной культуры за большие заслуги в развитии хореографического искусства страны. Среди награжденных – солисты балета Мария Хорева (Мариинский театр), Денис Захаров (Большой театр России), Екатерина Первушина (Театр "Кремлевский балет"), Анна Федосова (Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского), Артем Веденкин (Марийский театр оперы и балета имени Сапаева) и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день танца, справки