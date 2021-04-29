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В Таджикистане заявили о гибели трех человек из-за конфликта на границе
В Таджикистане заявили о гибели трех человек из-за конфликта на границе
Трое граждан Таджикистана погибли, еще 31 получил ранения во время столкновений на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в мэрии города Исфара. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:46
2021-04-29T17:46
2021-04-29T18:33
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
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в мире
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ДУШАНБЕ, 29 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Трое граждан Таджикистана погибли, еще 31 получил ранения во время столкновений на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в мэрии города Исфара.Глава населенного пункта Баховаддин Баходурзода был ранен в плечо, однако его состояние стабильное, поводов для беспокойства нет.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана в среду сообщили о начавшемся на баткенском участке границы конфликте. Представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.В ночь на четверг ситуация обострилась, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана получили тяжелые ранения, киргизская сторона сообщала о 16 пострадавших и одном погибшем. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран и обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — наличие неделимитированных участков, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире
ДУШАНБЕ, 29 апр — РИА Новости, Лидия Исамова.
Трое граждан Таджикистана
погибли, еще 31 получил ранения во время столкновений на границе с Киргизией
, сообщили РИА Новости в мэрии города Исфара.
Глава населенного пункта Баховаддин Баходурзода был ранен в плечо, однако его состояние стабильное, поводов для беспокойства нет.
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана
в среду сообщили о начавшемся на баткенском участке границы конфликте. Представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.
В ночь на четверг ситуация обострилась, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана получили тяжелые ранения, киргизская сторона сообщала о 16 пострадавших и одном погибшем. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран и обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — наличие неделимитированных участков, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.