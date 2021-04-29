https://ria.ru/20210429/tadzhikistan-1730520016.html

Источник: силовиков в Таджикистане перевели на казарменное положение

Источник: силовиков в Таджикистане перевели на казарменное положение

Силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение из-за событий на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в руководстве МВД страны. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:28

2021-04-29T16:28

2021-04-29T16:43

киргизия

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

в мире

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ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение из-за событий на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в руководстве МВД страны.При этом он утверждает, что подразделения спецназа МВД не участвовали в вооруженном конфликте, о чем писали некоторые СМИ Киргизии. "У нас есть подразделение спецназа на территории Согдийской области, где сейчас и происходит конфликт, и если будет приказ, они примут участие в деэскалации вооруженного конфликта двух сторон", - сказал собеседник в МВД.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/spetsnaz-1730513645.html

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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль. 2021-04-29T16:28 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, в мире