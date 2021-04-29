https://ria.ru/20210429/tadzhikistan-1730520016.html
Источник: силовиков в Таджикистане перевели на казарменное положение
Источник: силовиков в Таджикистане перевели на казарменное положение
Силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение из-за событий на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в руководстве МВД страны. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:28
2021-04-29T16:28
2021-04-29T16:43
киргизия
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение из-за событий на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в руководстве МВД страны.При этом он утверждает, что подразделения спецназа МВД не участвовали в вооруженном конфликте, о чем писали некоторые СМИ Киргизии. "У нас есть подразделение спецназа на территории Согдийской области, где сейчас и происходит конфликт, и если будет приказ, они примут участие в деэскалации вооруженного конфликта двух сторон", - сказал собеседник в МВД.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном
Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль.
2021-04-29T16:28
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киргизия, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, в мире
ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова.
Силовые структуры Таджикистана
переведены на казарменное положение из-за событий на границе с Киргизией
, сообщили РИА Новости в руководстве МВД страны.
"С полудня четверга все силовые структуры Таджикистана в связи с событиями на границе с Киргизией в анклаве Ворух, переросшими в вооруженный конфликт, переведены на казарменное положение", - сказал собеседник агентства.
При этом он утверждает, что подразделения спецназа МВД не участвовали в вооруженном конфликте, о чем писали некоторые СМИ Киргизии. "У нас есть подразделение спецназа на территории Согдийской области, где сейчас и происходит конфликт, и если будет приказ, они примут участие в деэскалации вооруженного конфликта двух сторон", - сказал собеседник в МВД.
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.