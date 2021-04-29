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Таджикистан не стягивает силы к границе с Киргизией, сообщил источник
Таджикистан не стягивает силы к границе с Киргизией, сообщил источник
Таджикистан не стягивает дополнительные силы в район конфликта на границе с Киргизией, сообщил РИА Новости источник в штабе Минобороны Таджикистана. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:51
2021-04-29T15:51
ситуация на границе киргизии и таджикистана
душанбе
таджикистан
киргизия
в мире
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ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан не стягивает дополнительные силы в район конфликта на границе с Киргизией, сообщил РИА Новости источник в штабе Минобороны Таджикистана."Таджикистан не стягивает дополнительные силы на границу с Киргизией, где со среды в анклаве Чорку происходит конфликт, в четверг перешедший в вооруженный", - сказал собеседник агентства.По его словам, нет "причин для передислокации в район конфликта дополнительных сил". "У Таджикистана достаточно сил и средств в войсковых частях на севере страны, и необходимости в стягивании дополнительных сил сейчас нет", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что Таджикистан всегда выступал и выступает за мирное решение приграничных проблем.На данный момент официальный Душанбе ситуацию в зоне конфликта не комментирует.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали восемь человек. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
душанбе
таджикистан
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном
Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, душанбе, таджикистан, киргизия, в мире

Таджикистан не стягивает силы к границе с Киргизией, сообщил источник

15:51 29.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ "Поиск 2016" в Таджикистане
Военнослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ Поиск 2016 в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан не стягивает дополнительные силы в район конфликта на границе с Киргизией, сообщил РИА Новости источник в штабе Минобороны Таджикистана.
"Таджикистан не стягивает дополнительные силы на границу с Киргизией, где со среды в анклаве Чорку происходит конфликт, в четверг перешедший в вооруженный", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нет "причин для передислокации в район конфликта дополнительных сил". "У Таджикистана достаточно сил и средств в войсковых частях на севере страны, и необходимости в стягивании дополнительных сил сейчас нет", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что Таджикистан всегда выступал и выступает за мирное решение приграничных проблем.
На данный момент официальный Душанбе ситуацию в зоне конфликта не комментирует.
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали восемь человек. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаДушанбеТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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