https://ria.ru/20210429/tadzhikistan-1730510261.html

Таджикистан не стягивает силы к границе с Киргизией, сообщил источник

Таджикистан не стягивает силы к границе с Киргизией, сообщил источник

Таджикистан не стягивает дополнительные силы в район конфликта на границе с Киргизией, сообщил РИА Новости источник в штабе Минобороны Таджикистана. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:51

2021-04-29T15:51

2021-04-29T15:51

ситуация на границе киргизии и таджикистана

душанбе

таджикистан

киргизия

в мире

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ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан не стягивает дополнительные силы в район конфликта на границе с Киргизией, сообщил РИА Новости источник в штабе Минобороны Таджикистана."Таджикистан не стягивает дополнительные силы на границу с Киргизией, где со среды в анклаве Чорку происходит конфликт, в четверг перешедший в вооруженный", - сказал собеседник агентства.По его словам, нет "причин для передислокации в район конфликта дополнительных сил". "У Таджикистана достаточно сил и средств в войсковых частях на севере страны, и необходимости в стягивании дополнительных сил сейчас нет", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что Таджикистан всегда выступал и выступает за мирное решение приграничных проблем.На данный момент официальный Душанбе ситуацию в зоне конфликта не комментирует.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали восемь человек. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль. 2021-04-29T15:51 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, душанбе, таджикистан, киргизия, в мире