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В Брянске будут судить мужчину, съевшего протокол о пьяной езде
В Брянске будут судить мужчину, съевшего протокол о пьяной езде
Житель Брянска, съевший в суде протокол об управлении автомобилем в нетрезвом виде, пойдет под суд за воспрепятствование правосудию, сообщает прокуратура... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:06
2021-04-29T18:06
2021-04-29T18:06
брянск
происшествия
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БРЯНСК, 29 апр – РИА Новости. Житель Брянска, съевший в суде протокол об управлении автомобилем в нетрезвом виде, пойдет под суд за воспрепятствование правосудию, сообщает прокуратура региона.Житель Брянска обвиняется по части 1 статьи 294 УК РФ "Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия". По версии следствия, в октябре 2020 года он при ознакомлении в мировом суде с материалами, возбужденного в отношении него дела за управление автомобилем в состоянии опьянения, вырвал из дела протокол об административном правонарушении и съел его в присутствии работников суда, говорится в сообщении прокуратуры.За совершение этого преступления уголовным законом предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210428/khischenie-1730401530.html
брянск
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брянск, происшествия