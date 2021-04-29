https://ria.ru/20210429/sud-1730421792.html

Житель Сургута ответит в суде за избиение троих детей

Житель Сургута ответит в суде за избиение троих детей

Житель Сургута (ХМАО), который обвиняется в избиении троих детей, в том числе инвалида, а также в истязании беременной сожительницы, предстанет перед судом,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:11

2021-04-29T09:11

2021-04-29T09:11

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - РИА Новости. Житель Сургута (ХМАО), который обвиняется в избиении троих детей, в том числе инвалида, а также в истязании беременной сожительницы, предстанет перед судом, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.Ранее следственное управление СК РФ по Югре информировало, что вечером 9 февраля в одной из сургутских квартир мальчик в возрасте 1,5 месяца и полуторагодовалая девочка получили тяжелые травмы головы и других частей тела, их пришлось госпитализировать. На причастность к преступлению проверялись мать детей и ее сожитель, отец младенца. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По информации следствия, озвученной позже, 31-летний мужчина "причинил детям телесные повреждения тяжелой степени". Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.Вскоре ведомство уточнило, что в семье есть третий ребенок - инвалид 2017 года рождения. Его мать не исполняла рекомендации по лечению, не посещала с ним медучреждение и на длительные периоды оставляла вместе с младшими детьми без присмотра. Кроме того, она допускала жестокое обращение к ним со стороны сожителя, а также не обеспечивала детей надлежащим питанием. Следователи возбудили в отношении нее уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".Трое детей, согласно данным следствия, были госпитализированы в медицинское учреждение в истощенном состоянии, а двое из них - 2019 и 2020 годов рождения - с тяжелыми травмами головы и других частей тела. Самый младший из них некоторое время находился в реанимации."Следствием установлено, что обвиняемый длительное время систематически причинял своей сожительнице, находящейся в состоянии беременности, а также её малолетним детям телесные повреждения. 9 февраля он избил троих малолетних детей... Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в четверг в прокуратуре Югры.Кроме того, суд ограничил женщину в родительских правах, после чего детей передали под опеку, пояснили в надзорном ведомстве. Также прокуратура выявила факты "ненадлежащего исполнения обязанностей" в сфере профилактики безнадзорности и жестокого обращения с детьми и внесла представления заместителю губернатора региона, управлениям МВД по Югре и Сургуту, а также главе города.Ранее в администрации Сургута, комментируя инцидент в семье, возмутились случившимся и назвали происшествие дикостью.

https://ria.ru/20210428/proisshestviya-1730382197.html

https://rsport.ria.ru/20210426/khokkey-1729943730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия