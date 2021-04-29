Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/sud-1730421792.html
Житель Сургута ответит в суде за избиение троих детей
Житель Сургута ответит в суде за избиение троих детей
Житель Сургута (ХМАО), который обвиняется в избиении троих детей, в том числе инвалида, а также в истязании беременной сожительницы, предстанет перед судом,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:11
2021-04-29T09:11
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - РИА Новости. Житель Сургута (ХМАО), который обвиняется в избиении троих детей, в том числе инвалида, а также в истязании беременной сожительницы, предстанет перед судом, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.Ранее следственное управление СК РФ по Югре информировало, что вечером 9 февраля в одной из сургутских квартир мальчик в возрасте 1,5 месяца и полуторагодовалая девочка получили тяжелые травмы головы и других частей тела, их пришлось госпитализировать. На причастность к преступлению проверялись мать детей и ее сожитель, отец младенца. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По информации следствия, озвученной позже, 31-летний мужчина "причинил детям телесные повреждения тяжелой степени". Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.Вскоре ведомство уточнило, что в семье есть третий ребенок - инвалид 2017 года рождения. Его мать не исполняла рекомендации по лечению, не посещала с ним медучреждение и на длительные периоды оставляла вместе с младшими детьми без присмотра. Кроме того, она допускала жестокое обращение к ним со стороны сожителя, а также не обеспечивала детей надлежащим питанием. Следователи возбудили в отношении нее уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".Трое детей, согласно данным следствия, были госпитализированы в медицинское учреждение в истощенном состоянии, а двое из них - 2019 и 2020 годов рождения - с тяжелыми травмами головы и других частей тела. Самый младший из них некоторое время находился в реанимации."Следствием установлено, что обвиняемый длительное время систематически причинял своей сожительнице, находящейся в состоянии беременности, а также её малолетним детям телесные повреждения. 9 февраля он избил троих малолетних детей... Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в четверг в прокуратуре Югры.Кроме того, суд ограничил женщину в родительских правах, после чего детей передали под опеку, пояснили в надзорном ведомстве. Также прокуратура выявила факты "ненадлежащего исполнения обязанностей" в сфере профилактики безнадзорности и жестокого обращения с детьми и внесла представления заместителю губернатора региона, управлениям МВД по Югре и Сургуту, а также главе города.Ранее в администрации Сургута, комментируя инцидент в семье, возмутились случившимся и назвали происшествие дикостью.
https://ria.ru/20210428/proisshestviya-1730382197.html
https://rsport.ria.ru/20210426/khokkey-1729943730.html
россия
сургут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия

Житель Сургута ответит в суде за избиение троих детей

09:11 29.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 апр - РИА Новости. Житель Сургута (ХМАО), который обвиняется в избиении троих детей, в том числе инвалида, а также в истязании беременной сожительницы, предстанет перед судом, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее следственное управление СК РФ по Югре информировало, что вечером 9 февраля в одной из сургутских квартир мальчик в возрасте 1,5 месяца и полуторагодовалая девочка получили тяжелые травмы головы и других частей тела, их пришлось госпитализировать. На причастность к преступлению проверялись мать детей и ее сожитель, отец младенца. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". По информации следствия, озвученной позже, 31-летний мужчина "причинил детям телесные повреждения тяжелой степени". Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 19:13
Дело блогера Mellstroy об избиении девушки на стриме передали в суд
Вскоре ведомство уточнило, что в семье есть третий ребенок - инвалид 2017 года рождения. Его мать не исполняла рекомендации по лечению, не посещала с ним медучреждение и на длительные периоды оставляла вместе с младшими детьми без присмотра. Кроме того, она допускала жестокое обращение к ним со стороны сожителя, а также не обеспечивала детей надлежащим питанием. Следователи возбудили в отношении нее уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".
Трое детей, согласно данным следствия, были госпитализированы в медицинское учреждение в истощенном состоянии, а двое из них - 2019 и 2020 годов рождения - с тяжелыми травмами головы и других частей тела. Самый младший из них некоторое время находился в реанимации.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 11:37
Источник: в Москве возбудили уголовное дело после избиения хоккеиста
"Следствием установлено, что обвиняемый длительное время систематически причинял своей сожительнице, находящейся в состоянии беременности, а также её малолетним детям телесные повреждения. 9 февраля он избил троих малолетних детей... Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в четверг в прокуратуре Югры.
Кроме того, суд ограничил женщину в родительских правах, после чего детей передали под опеку, пояснили в надзорном ведомстве. Также прокуратура выявила факты "ненадлежащего исполнения обязанностей" в сфере профилактики безнадзорности и жестокого обращения с детьми и внесла представления заместителю губернатора региона, управлениям МВД по Югре и Сургуту, а также главе города.
Ранее в администрации Сургута, комментируя инцидент в семье, возмутились случившимся и назвали происшествие дикостью.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)СургутПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:02Фонд кино требует в суде 191 миллион рублей от студии Джаника Файзиева
12:01В Дагестане объявили о дополнительных выходных из-за Ураза-байрама
11:57Слуцкий заявил об угрозе полноценной экономической войны
11:54В Коми проверят данные о нападении собаки на девятилетнюю девочку
11:50Следствие попросили возбудить дело за организацию водной блокады Крыма
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1003 пациента с COVID-19
11:45В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19
11:45На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией
11:44Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
11:43В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
11:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:42"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет
11:42В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом
11:41В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19
11:41В Samsung представили новые ноутбуки
11:40СК завел дело против похитителя мальчика в Красноярске
11:40В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник
11:38В Раде возмутились из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
11:34В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев
11:33В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии
Лента новостейМолния