Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/stolknoveniya-1730405404.html
В Эквадоре четыре человека погибли при столкновениях между заключенными
В Эквадоре четыре человека погибли при столкновениях между заключенными
Столкновения между заключёнными в тюрьме Эквадора привели к гибели 4 человек, 12 ранены, сообщило Национальное управление тюрем. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T00:09
2021-04-29T00:09
эквадор
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/92357/72/923577258_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_0621ec83c49f51d91ea5ff9498b89daa.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апр - РИА Новости. Столкновения между заключёнными в тюрьме Эквадора привели к гибели 4 человек, 12 ранены, сообщило Национальное управление тюрем.Инцидент произошел утром в среду в тюрьме одного из крупнейших городов страны Гуаякиля.В свою очередь, глава МВД страны Габриэль Мартинес, заявил, что была усилена безопасность во всех тюрьмах страны. "Мы не позволим, чтобы повторились акты насилия, которые случились в феврале", - написал он в Twitter.В конце февраля в тюрьмах крупнейших городов страны вспыхнули бунты. Заключенные в некоторых случаях брали в заложники сотрудников охраны. В результате беспорядков погибли 79 человек.
https://ria.ru/20210328/tyurma-1603166250.html
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/92357/72/923577258_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_7b166303982c198a47d3031e59892cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эквадор, в мире

В Эквадоре четыре человека погибли при столкновениях между заключенными

00:09 29.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЭквадор
Эквадор - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апр - РИА Новости. Столкновения между заключёнными в тюрьме Эквадора привели к гибели 4 человек, 12 ранены, сообщило Национальное управление тюрем.
Инцидент произошел утром в среду в тюрьме одного из крупнейших городов страны Гуаякиля.
"Благодаря превентивным действиям и мерам, принятым этим институтом и национальной полицией, ситуация находится под контролем. Погибли 4 заключённых, 12 пострадали и были доставлены в медицинские центры", - говорится в сообщении.
В свою очередь, глава МВД страны Габриэль Мартинес, заявил, что была усилена безопасность во всех тюрьмах страны. "Мы не позволим, чтобы повторились акты насилия, которые случились в феврале", - написал он в Twitter.
В конце февраля в тюрьмах крупнейших городов страны вспыхнули бунты. Заключенные в некоторых случаях брали в заложники сотрудников охраны. В результате беспорядков погибли 79 человек.
Охранник в американской тюрьме - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 06:43
В США застрелили одного из заключенных, взявших надзирателя в заложники
 
ЭквадорВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:02Фонд кино требует в суде 191 миллион рублей от студии Джаника Файзиева
12:01В Дагестане объявили о дополнительных выходных из-за Ураза-байрама
11:57Слуцкий заявил об угрозе полноценной экономической войны
11:54В Коми проверят данные о нападении собаки на девятилетнюю девочку
11:50Следствие попросили возбудить дело за организацию водной блокады Крыма
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1003 пациента с COVID-19
11:45В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19
11:45На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией
11:44Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
11:43В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
11:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:42"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет
11:42В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом
11:41В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19
11:41В Samsung представили новые ноутбуки
11:40СК завел дело против похитителя мальчика в Красноярске
11:40В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник
11:38В Раде возмутились из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
11:34В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев
11:33В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии
Лента новостейМолния