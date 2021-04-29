https://ria.ru/20210429/stolknoveniya-1730405404.html
В Эквадоре четыре человека погибли при столкновениях между заключенными
В Эквадоре четыре человека погибли при столкновениях между заключенными
Столкновения между заключёнными в тюрьме Эквадора привели к гибели 4 человек, 12 ранены, сообщило Национальное управление тюрем. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T00:09
2021-04-29T00:09
2021-04-29T00:09
эквадор
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апр - РИА Новости. Столкновения между заключёнными в тюрьме Эквадора привели к гибели 4 человек, 12 ранены, сообщило Национальное управление тюрем.Инцидент произошел утром в среду в тюрьме одного из крупнейших городов страны Гуаякиля.В свою очередь, глава МВД страны Габриэль Мартинес, заявил, что была усилена безопасность во всех тюрьмах страны. "Мы не позволим, чтобы повторились акты насилия, которые случились в феврале", - написал он в Twitter.В конце февраля в тюрьмах крупнейших городов страны вспыхнули бунты. Заключенные в некоторых случаях брали в заложники сотрудников охраны. В результате беспорядков погибли 79 человек.
https://ria.ru/20210328/tyurma-1603166250.html
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