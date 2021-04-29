https://ria.ru/20210429/startap-1730591867.html

Проигравших нет: акселератор Sber500 представил новые стартапы

Проигравших нет: акселератор Sber500 представил новые стартапы

Проекты 24 лучших стартапов, отобранных по итогам акселератора, который в третий раз провели Сбер и международная акселерационная программа 500 Startups,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T22:52

2021-04-29T22:52

2021-04-29T22:52

сбер

россия

искусственный интеллект

лев хасис

герман греф

технологии

новости компаний - экономика

экономика

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Проекты 24 лучших стартапов, отобранных по итогам акселератора, который в третий раз провели Сбер и международная акселерационная программа 500 Startups, представлены на выпускном демо-дне в Москве. Изначально на участие в акселераторе было подано более 1800 заявок из 24 стран. В результате в основную программу было выбрано 24 сильнейших команд, которые в ходе демо-дня представили результаты работы в акселераторе и получили возможность обсудить дальнейшее сотрудничество с инвесторами и заказчиками."Из 1800 заявок отобрали 562 стартапа, создатели которых проходили специальное двухнедельное обучение. Потом из них выбрали 200, потом 24, с которыми проходила интенсивная программа акселерации вместе с нашим партнером – американской компанией 500 Startups. Мы делали все от нас зависящее, чтобы помочь этим стартапам раскрыть себя. И сегодняшнее мероприятие посвящено тому, чтобы привлечь к ним внимание потенциальных инвесторов", - сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Лев Хасис.Нынешний, третий по счету, набор впервые стал международным. Заявки на участие поступили из Сингапура, Израиля, Германии, Казахстана, Латвии, Белоруссии, США и других стран. Хасис отметил, что в работу с участниками акселератора были вовлечены более 80 бизнес-партнеров Сбера, корпораций, венчурных фондов. За время работы акселерационной программы молодые ИТ-специалисты протестировали более тысячи своих бизнес-гипотез, заключили 111 партнерских контрактов и договорились о реализации 250 пилотных проектов как с компаниями экосистемы Сбера, так и с российскими и международными корпорациями.В экспертный совет мероприятия вошли президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" СТО Сбербанк Груп Давид Рафаловский, заместитель генерального директора по операционным вопросам акселератора 500 Startups Кортни Пауэлл, руководители "Почты России", АФК "Система", группы компаний "Медси", российских представительств компаний "Макдоналдс", L’Oréal, "Фольксваген Груп Рус". "Венчурное предпринимательство, инновации, исследования – это темы, которые всегда были и остаются глобальными", - подчеркнул во вступительном слове Греф.Выступления стартаперов были ограничены жестким двухминутным регламентом. Но, как оказалось, и в течение 120 секунд можно успеть представить разработки, которые касались самых разнообразных сфер жизни человека XXI века – от программы, позволяющей не заснуть за рулем, до контекстной рекламы на мультимедийных рюкзаках. Порой презентации напоминали импровизации стендап-комиков. Но, по словам Грефа, именно такая неформальная манера и является сейчас международным стандартом."Это уровень Силиконовой долины. Так представляются международным именитым венчурным фондам. Я представляю, какая нелегкая была задачка – за две минуты рассказать о детище, которое вы вырастили, которому вы уделили огромное количество времени, сил, интеллекта. И очень важно, что за каждым из вас – команда. И именно вы определяете будущее страны и мира. Мы будем вам помогать. Я сегодня нашел для себя очень много оригинальных идей", - сказал он, подводя итоги демо-дня.Президент Сбера отметил большой интерес рынка к стартапам. Так, выпускники двух предыдущих волн акселератора Sber500 привлекли 700 миллионов рублей инвестиций, из которых 200 миллионов рублей являлись инвестициями Сбера, а 500 миллионов – вложениями сторонних инвесторов."Среди конкурсантов нет проигравших. Все имеют равные возможности доступа к инвесторам, к компаниям с точки зрения сотрудничества. Кто из них вырастет и станет успешной большой компанией, сейчас предсказать невозможно. Но не забывайте, что совсем недавно, еще 20-30 лет назад, и Apple, и Amazon, и Google были такими же маленькими стартапами, а сегодня они стоят миллиарды долларов. В первой волне было около 600 стартапов, потом – чуть больше 1000, сейчас – уже 1800. Это означает, что создается все больше компаний, которые хотят, используя технологии, создать новые рабочие места, новые продукты для людей. И мне кажется, что это очень хорошо для страны", подчеркнул Лев Хасис в беседе с корреспондентом РИА Новости.Также на демо-дне было объявлено о создании онлайн-платформы Sber-Unity. Она объединит как команды стартаперов, так и инвесторов, и крупные технологические компании. Платформа будет запущена в ближайшее время и позволит участникам рынка находить друг друга напрямую. Разработчики новых ИТ-продуктов получат не только возможность заявить о себе, но и доступ к информации о том, какие технологические решения ищут крупные компании.

https://ria.ru/20210415/sber-1728376433.html

https://ria.ru/20210301/sber-1599466073.html

https://realty.ria.ru/20210219/sber-1598179560.html

https://ria.ru/20210121/robot-1594024599.html

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сбер, россия, искусственный интеллект, лев хасис, герман греф, технологии, новости компаний - экономика, экономика