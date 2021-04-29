https://ria.ru/20210429/starodubtsev-1730570915.html

На писателя Стародубцева завели новое дело об изнасиловании девочки

На писателя Стародубцева завели новое дело об изнасиловании девочки

Новые эпизоды открылись в уголовном деле Дмитрия Стародубцева, подозреваемого в насильственных действиях против несовершеннолетней, на него возбудили новое... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T19:41

2021-04-29T19:41

2021-04-29T19:41

россия

ленинградское шоссе (москва)

происшествия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Новые эпизоды открылись в уголовном деле Дмитрия Стародубцева, подозреваемого в насильственных действиях против несовершеннолетней, на него возбудили новое уголовное дело по статье об изнасиловании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В октябре 2020 года писателя арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней, по данным суда, ему вменялся пункт "а" части 3 статьи 132 УК РФ, по ней ему грозило до 15 лет лишения свободы."В связи с появлением новых эпизодов совершения насильственных действий в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по пункту "б" той же части той же статьи", - сказал собеседник агентства.Это означает, как следует из Уголовного кодекса РФ, что действия Стародубцева могли повлечь по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей или заражение ее ВИЧ-инфекцией, или иные тяжкие последствия.По данным источника агентства, Стародубцев неоднократно насиловал одну девочку. Один из эпизодов произошел в июле 2007 года в сауне, когда девочке не было и 14 лет. Также он совершал насильственные действия в отношении нее в другие периоды 2007 года - также в сауне, в квартире на Ленинградском шоссе. Во время происходившего он угрожал и применял насилие к своей жертве.Стародубцев родился в 1964 году, является автором книг "Семь колодцев", "Шерас", эротического романа "В поисках оргазма".

https://ria.ru/20210420/yumorist-1729134519.html

https://ria.ru/20210331/obvinenie-1603570199.html

россия

ленинградское шоссе (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ленинградское шоссе (москва), происшествия