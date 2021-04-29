https://ria.ru/20210429/stabilnost-1730484147.html
России удается обеспечить макроэкономическую стабильность, заявил Путин
России удается обеспечить макроэкономическую стабильность, заявил Путин
России, несмотря на сложности текущего периода, удается обеспечить макроэкономическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:09
2021-04-29T14:09
2021-04-29T14:39
москва
франция
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729619800_0:220:3146:1989_1920x0_80_0_0_cb7d7466df902f3ee5caedad69badbba.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. России, несмотря на сложности текущего периода, удается обеспечить макроэкономическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции, которая проходит в четверг в режиме видеоконференции."Мы обеспечиваем макроэкономическую стабильность, нам это удается сделать несмотря на все сложности. Обеспечиваем устойчивость на финансовых рынках, при этом за счет продуманной бюджетной политики мы смогли увеличить федеральные расходы, направляемые на поддержку ключевых отраслей экономики и социальной сферы", - сказал Путин.Он отметил, что власти РФ активизировали работу по снижению фискальной нагрузки на бизнес, идет процесс снятия регуляторных ограничений, а в целях адресной поддержки наиболее пострадавших от пандемии отраслей были запущены программы льготного кредитования.Президент РФ подчеркнул, что Москва планирует развивать науку и технологии, прежде всего, за счет инновационных секторов - фармацевтики, биотехнологии, атомной и возобновляемой энергетики. Путин выразил заинтересованность России в сотрудничестве с иностранным бизнесом по этим направлениям.
https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728492096.html
москва
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729619800_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_df6548a047f27226c88d8b2613b959ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, франция, россия, владимир путин, экономика