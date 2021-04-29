США обвинили Россию в ведении "информационной войны" против Запада
17:48 29.04.2021 (обновлено: 18:54 29.04.2021)
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Разведка Соединенных Штатов считает, что Россия и Китай якобы используют ситуацию с пандемией коронавируса для ведения "информационной войны" против правительств стран Запада, заявил в четверг директор Разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье.
"Китай и Россия продвигаются вперед, развивая свои космические и противокосмические возможности для увеличения своего оперативного потенциала в отношении инфраструктуры США. Они также используют ситуацию вокруг COVID-19 для ведения информационной войны в целях подрыва правительств западных стран", - сказал Беррье в ходе слушаний в сенате, посвященных обзору текущих международных угроз.
Ранее на сайте Белого дома появился проект бюджета, где говорится, что президент США Джо Байден просит конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России.
Россия в прошлом не раз отрицала обвинения в какой-либо дезинформации относительно пандемии коронавируса.