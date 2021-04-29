https://ria.ru/20210429/ssha-1730546438.html

США обвинили Россию в ведении "информационной войны" против Запада

США обвинили Россию в ведении "информационной войны" против Запада

Разведка Соединенных Штатов считает, что Россия и Китай якобы используют ситуацию с пандемией коронавируса для ведения "информационной войны" против... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:48

2021-04-29T17:48

2021-04-29T18:54

россия

министерство обороны сша

джо байден

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в мире

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Разведка Соединенных Штатов считает, что Россия и Китай якобы используют ситуацию с пандемией коронавируса для ведения "информационной войны" против правительств стран Запада, заявил в четверг директор Разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье.Ранее на сайте Белого дома появился проект бюджета, где говорится, что президент США Джо Байден просит конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России.Россия в прошлом не раз отрицала обвинения в какой-либо дезинформации относительно пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20210429/bayden-1730517135.html

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россия, министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире