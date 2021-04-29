https://ria.ru/20210429/srok-1730424378.html

Американский рэпер Kodak Black получил срок за нападение на школьницу

Американский рэпер Kodak Black получил срок за нападение на школьницу

Американский рэп-исполнитель Kodak Black приговорен к 18 месяцам испытательного срока за нападение на подростка в номере отеля, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:27

2021-04-29T09:27

2021-04-29T09:27

южная каролина

сша

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730423626_0:254:2737:1794_1920x0_80_0_0_87dac3d22c211906f4955f2fe0fda5cd.jpg

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Kodak Black приговорен к 18 месяцам испытательного срока за нападение на подростка в номере отеля, сообщает телеканал ABC News.Это не первая судимость Kodak Black. В прошлом году он был приговорен к трем годам тюремного заключения за незаконное приобретение оружия. Однако отсидев менее половины срока, он получил президентское помилование от Дональда Трампа.Инцидент, из-за которого рэпер был приговорен к испытательному сроку в среду, произошел в 2016 году в городе Флоренс в штате Южная Каролина. Тогда девочка рассказала, что рэпер напал на нее в отеле после своего шоу. Она пожаловалась на произошедшее сотруднице школы, после чего та обратилась в полицию.Изначально певца обвинили в изнасиловании. Но после он принял условия сделки и признал вину в нападении первой степени.Рэперу грозит 10 лет тюрьмы, однако ему не придется отбывать этот срок, если он не нарушит условия 18-месячного испытательного срока.

https://ria.ru/20210428/ubiystvo-1730284064.html

южная каролина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная каролина, сша, происшествия, в мире