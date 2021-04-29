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Американский рэпер Kodak Black получил срок за нападение на школьницу
Американский рэпер Kodak Black получил срок за нападение на школьницу
Американский рэп-исполнитель Kodak Black приговорен к 18 месяцам испытательного срока за нападение на подростка в номере отеля, сообщает телеканал ABC News. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:27
2021-04-29T09:27
южная каролина
сша
происшествия
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Kodak Black приговорен к 18 месяцам испытательного срока за нападение на подростка в номере отеля, сообщает телеканал ABC News.Это не первая судимость Kodak Black. В прошлом году он был приговорен к трем годам тюремного заключения за незаконное приобретение оружия. Однако отсидев менее половины срока, он получил президентское помилование от Дональда Трампа.Инцидент, из-за которого рэпер был приговорен к испытательному сроку в среду, произошел в 2016 году в городе Флоренс в штате Южная Каролина. Тогда девочка рассказала, что рэпер напал на нее в отеле после своего шоу. Она пожаловалась на произошедшее сотруднице школы, после чего та обратилась в полицию.Изначально певца обвинили в изнасиловании. Но после он принял условия сделки и признал вину в нападении первой степени.Рэперу грозит 10 лет тюрьмы, однако ему не придется отбывать этот срок, если он не нарушит условия 18-месячного испытательного срока.
https://ria.ru/20210428/ubiystvo-1730284064.html
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южная каролина, сша, происшествия, в мире

Американский рэпер Kodak Black получил срок за нападение на школьницу

09:27 29.04.2021
 
© AP Photo / Niagara County Sheriff's OfficeАмериканский рэп-исполнитель Kodak Black
Американский рэп-исполнитель Kodak Black - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AP Photo / Niagara County Sheriff's Office
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Kodak Black приговорен к 18 месяцам испытательного срока за нападение на подростка в номере отеля, сообщает телеканал ABC News.
Это не первая судимость Kodak Black. В прошлом году он был приговорен к трем годам тюремного заключения за незаконное приобретение оружия. Однако отсидев менее половины срока, он получил президентское помилование от Дональда Трампа.
© AP Photo / Invision / Jordan StraussАмериканский рэп-исполнитель Kodak Black
Американский рэп-исполнитель Kodak Black - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
Американский рэп-исполнитель Kodak Black
Инцидент, из-за которого рэпер был приговорен к испытательному сроку в среду, произошел в 2016 году в городе Флоренс в штате Южная Каролина. Тогда девочка рассказала, что рэпер напал на нее в отеле после своего шоу. Она пожаловалась на произошедшее сотруднице школы, после чего та обратилась в полицию.
Изначально певца обвинили в изнасиловании. Но после он принял условия сделки и признал вину в нападении первой степени.
Рэперу грозит 10 лет тюрьмы, однако ему не придется отбывать этот срок, если он не нарушит условия 18-месячного испытательного срока.
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