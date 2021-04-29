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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/sputnikv-1730510931.html
Посол в России назвал сроки начала вакцинации "Спутником V" в Индии
Посол в России назвал сроки начала вакцинации "Спутником V" в Индии
Индия запустит программу вакцинации "Спутником V" 1 мая, сообщил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:55
2021-04-29T17:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
индия
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Индия запустит программу вакцинации "Спутником V" 1 мая, сообщил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма."Первого мая мы запускаем программу вакцинации "Спутником V" в Индии", - сказал посол.Он также отметил, что сейчас ведутся переговоры РФПИ и индийского регулятора относительно возможности комбинирования "Спутник V " с вакциной AstraZeneca."Пока не одобрено, но если это станет возможным, это даст дополнительные возможности Индии", - уточнил дипломат.Дипломат добавил, что ограничивать авиасообщение между Россией и Индией из-за распространения коронавируса пока не планируется."В настоящий момент пока нет планов для запрета авиасообщения", - сказал посол, отвечая на вопрос о планах об ограничении авиасообщения в связи с усилениям распространения вируса.При этом дипломат отметил, что российские власти усиливают меры в отношении пассажиров, прибывающих из Индии, вводя, например, дополнительное тестирование.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург ранее сообщил РИА Новости, что вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, индия, в мире

Посол в России назвал сроки начала вакцинации "Спутником V" в Индии

15:55 29.04.2021 (обновлено: 17:29 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Индия запустит программу вакцинации "Спутником V" 1 мая, сообщил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.
"Первого мая мы запускаем программу вакцинации "Спутником V" в Индии", - сказал посол.
"Мы уверены, что вакцина "Спутник V" способна бороться с мутациями вируса в Индии", - добавил посол, ссылаясь на данные института им. Гамалеи.
Он также отметил, что сейчас ведутся переговоры РФПИ и индийского регулятора относительно возможности комбинирования "Спутник V " с вакциной AstraZeneca.
"Пока не одобрено, но если это станет возможным, это даст дополнительные возможности Индии", - уточнил дипломат.
Дипломат добавил, что ограничивать авиасообщение между Россией и Индией из-за распространения коронавируса пока не планируется.
"В настоящий момент пока нет планов для запрета авиасообщения", - сказал посол, отвечая на вопрос о планах об ограничении авиасообщения в связи с усилениям распространения вируса.
При этом дипломат отметил, что российские власти усиливают меры в отношении пассажиров, прибывающих из Индии, вводя, например, дополнительное тестирование.
Ситуация в Индии в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 08:00Распространение коронавируса
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Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.
Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург ранее сообщил РИА Новости, что вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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