https://ria.ru/20210429/sputnikv-1730510931.html
Посол в России назвал сроки начала вакцинации "Спутником V" в Индии
Посол в России назвал сроки начала вакцинации "Спутником V" в Индии
Индия запустит программу вакцинации "Спутником V" 1 мая, сообщил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:55
2021-04-29T15:55
2021-04-29T17:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728233051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d42fbe4f507bd503b5d21f95b03ddb6.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Индия запустит программу вакцинации "Спутником V" 1 мая, сообщил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма."Первого мая мы запускаем программу вакцинации "Спутником V" в Индии", - сказал посол.Он также отметил, что сейчас ведутся переговоры РФПИ и индийского регулятора относительно возможности комбинирования "Спутник V " с вакциной AstraZeneca."Пока не одобрено, но если это станет возможным, это даст дополнительные возможности Индии", - уточнил дипломат.Дипломат добавил, что ограничивать авиасообщение между Россией и Индией из-за распространения коронавируса пока не планируется."В настоящий момент пока нет планов для запрета авиасообщения", - сказал посол, отвечая на вопрос о планах об ограничении авиасообщения в связи с усилениям распространения вируса.При этом дипломат отметил, что российские власти усиливают меры в отношении пассажиров, прибывающих из Индии, вводя, например, дополнительное тестирование.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург ранее сообщил РИА Новости, что вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.
https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728233051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f41135d2ae373cf98460df6f67289cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, индия, в мире
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Индия
запустит программу вакцинации "Спутником V"
1 мая, сообщил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма
.
"Первого мая мы запускаем программу вакцинации "Спутником V" в Индии", - сказал посол.
"Мы уверены, что вакцина "Спутник V" способна бороться с мутациями вируса в Индии", - добавил посол, ссылаясь на данные института им. Гамалеи.
Он также отметил, что сейчас ведутся переговоры РФПИ и индийского регулятора относительно возможности комбинирования "Спутник V " с вакциной AstraZeneca.
"Пока не одобрено, но если это станет возможным, это даст дополнительные возможности Индии", - уточнил дипломат.
Дипломат добавил, что ограничивать авиасообщение между Россией и Индией из-за распространения коронавируса пока не планируется.
"В настоящий момент пока нет планов для запрета авиасообщения", - сказал посол, отвечая на вопрос о планах об ограничении авиасообщения в связи с усилениям распространения вируса.
При этом дипломат отметил, что российские власти усиливают меры в отношении пассажиров, прибывающих из Индии, вводя, например, дополнительное тестирование.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса
. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.
Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург
ранее сообщил РИА Новости, что вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.