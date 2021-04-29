https://ria.ru/20210429/sputnikv-1730510931.html

Посол в России назвал сроки начала вакцинации "Спутником V" в Индии

Посол в России назвал сроки начала вакцинации "Спутником V" в Индии

Индия запустит программу вакцинации "Спутником V" 1 мая, сообщил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:55

2021-04-29T15:55

2021-04-29T17:29

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

индия

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Индия запустит программу вакцинации "Спутником V" 1 мая, сообщил журналистам посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма."Первого мая мы запускаем программу вакцинации "Спутником V" в Индии", - сказал посол.Он также отметил, что сейчас ведутся переговоры РФПИ и индийского регулятора относительно возможности комбинирования "Спутник V " с вакциной AstraZeneca."Пока не одобрено, но если это станет возможным, это даст дополнительные возможности Индии", - уточнил дипломат.Дипломат добавил, что ограничивать авиасообщение между Россией и Индией из-за распространения коронавируса пока не планируется."В настоящий момент пока нет планов для запрета авиасообщения", - сказал посол, отвечая на вопрос о планах об ограничении авиасообщения в связи с усилениям распространения вируса.При этом дипломат отметил, что российские власти усиливают меры в отношении пассажиров, прибывающих из Индии, вводя, например, дополнительное тестирование.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 204 тысячи человек.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург ранее сообщил РИА Новости, что вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.

https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, индия, в мире