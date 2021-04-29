https://ria.ru/20210429/sputniki-1730428585.html

Российские спутники смогут предсказывать северные сияния

Российские спутники смогут предсказывать северные сияния

Российская группировка спутников сможет в перспективе проводить такие исследования, которые позволят предсказывать северные сияния и широты, на которых они... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:07

2021-04-29T10:07

2021-04-29T11:05

алексей ковалев

земля

квебек (провинция)

российские космические системы

космос - риа наука

куба

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российская группировка спутников сможет в перспективе проводить такие исследования, которые позволят предсказывать северные сияния и широты, на которых они могут появиться, сообщил в интервью РИА Новости начальник отделения "Российских космических систем" Алексей Ковалев.По его словам, сейчас в РКС уже создана бортовая аппаратура, которая регистрирует изменения магнитного и радиационных полей, на основе чего можно предсказывать их возникновение и минимизировать их негативные последствия. В перспективе, по его словам, возможно создать систему аварийных предупреждений обо всех аномальных явлениях, которые зарождаются в космосе.Один из наиболее современных комплексов такой аппаратуры – гелиогеофизический комплекс ГГАК-ВЭ, который установлен на спутнике "Арктика-М" №1, запущенном в космос 28 февраля 2021 года."Магнитное поле защищает Землю от космической радиации, а его изменения влияют на аппаратуру навигации, связи, авионики, на работу электроэнергетики, эксплуатацию трубопроводов, аэромагнитную съемку, бурение скважин, на радиационную безопасность при авиаперелетах, а также приводят к серьезным биомедицинским последствиям для человека", - пояснил Ковалев.Он напомнил о мощном взрыве на Солнце в 1989 году, из-за которого образовавшееся северное сияние можно было видеть в Техасе и на Кубе. Однако магнитная буря вызвала крупную аварию энергосистемы в Канаде – 6 миллионов жителей Квебека оказались без света.Читайте полный текст интервью Алексея Ковалева>>>

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/kosmos-1729625964.html

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алексей ковалев, земля, квебек (провинция), российские космические системы , космос - риа наука, куба