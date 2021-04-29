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Российские спутники смогут предсказывать северные сияния
Российские спутники смогут предсказывать северные сияния
Российская группировка спутников сможет в перспективе проводить такие исследования, которые позволят предсказывать северные сияния и широты, на которых они... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T10:07
2021-04-29T11:05
алексей ковалев
земля
квебек (провинция)
российские космические системы
космос - риа наука
куба
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российская группировка спутников сможет в перспективе проводить такие исследования, которые позволят предсказывать северные сияния и широты, на которых они могут появиться, сообщил в интервью РИА Новости начальник отделения "Российских космических систем" Алексей Ковалев.По его словам, сейчас в РКС уже создана бортовая аппаратура, которая регистрирует изменения магнитного и радиационных полей, на основе чего можно предсказывать их возникновение и минимизировать их негативные последствия. В перспективе, по его словам, возможно создать систему аварийных предупреждений обо всех аномальных явлениях, которые зарождаются в космосе.Один из наиболее современных комплексов такой аппаратуры – гелиогеофизический комплекс ГГАК-ВЭ, который установлен на спутнике "Арктика-М" №1, запущенном в космос 28 февраля 2021 года."Магнитное поле защищает Землю от космической радиации, а его изменения влияют на аппаратуру навигации, связи, авионики, на работу электроэнергетики, эксплуатацию трубопроводов, аэромагнитную съемку, бурение скважин, на радиационную безопасность при авиаперелетах, а также приводят к серьезным биомедицинским последствиям для человека", - пояснил Ковалев.Он напомнил о мощном взрыве на Солнце в 1989 году, из-за которого образовавшееся северное сияние можно было видеть в Техасе и на Кубе. Однако магнитная буря вызвала крупную аварию энергосистемы в Канаде – 6 миллионов жителей Квебека оказались без света.Читайте полный текст интервью Алексея Ковалева&gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/kosmos-1729625964.html
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алексей ковалев, земля, квебек (провинция), российские космические системы , космос - риа наука, куба

Российские спутники смогут предсказывать северные сияния

10:07 29.04.2021 (обновлено: 11:05 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСеверное сияние в Мурманске
Северное сияние в Мурманске - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российская группировка спутников сможет в перспективе проводить такие исследования, которые позволят предсказывать северные сияния и широты, на которых они могут появиться, сообщил в интервью РИА Новости начальник отделения "Российских космических систем" Алексей Ковалев.
"С помощью проводимых в космосе измерений возможно будет даже оценивать вероятность появления северных сияний с прогнозом широт, на которых их можно наблюдать", - рассказал Ковалев.
По его словам, сейчас в РКС уже создана бортовая аппаратура, которая регистрирует изменения магнитного и радиационных полей, на основе чего можно предсказывать их возникновение и минимизировать их негативные последствия. В перспективе, по его словам, возможно создать систему аварийных предупреждений обо всех аномальных явлениях, которые зарождаются в космосе.
Один из наиболее современных комплексов такой аппаратуры – гелиогеофизический комплекс ГГАК-ВЭ, который установлен на спутнике "Арктика-М" №1, запущенном в космос 28 февраля 2021 года.
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"Магнитное поле защищает Землю от космической радиации, а его изменения влияют на аппаратуру навигации, связи, авионики, на работу электроэнергетики, эксплуатацию трубопроводов, аэромагнитную съемку, бурение скважин, на радиационную безопасность при авиаперелетах, а также приводят к серьезным биомедицинским последствиям для человека", - пояснил Ковалев.
Он напомнил о мощном взрыве на Солнце в 1989 году, из-за которого образовавшееся северное сияние можно было видеть в Техасе и на Кубе. Однако магнитная буря вызвала крупную аварию энергосистемы в Канаде – 6 миллионов жителей Квебека оказались без света.
Читайте полный текст интервью Алексея Ковалева>>>
 
Алексей КовалевЗемляКвебек (провинция)Российские космические системыКосмос - РИА НаукаКуба
 
 
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