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Узбекистан попросил Россию увеличить поставки "Спутника V"

Узбекистан попросил Россию увеличить поставки "Спутника V"

Узбекистан просит Москву увеличить объем поставок вакцины от коронавируса и рассмотреть возможность ее производства в республике, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:52

2021-04-29T13:52

2021-04-29T13:52

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

абдулла арипов

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

astrazeneca

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КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Узбекистан просит Москву увеличить объем поставок вакцины от коронавируса и рассмотреть возможность ее производства в республике, сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным.Он отметил, что в Узбекистане успешна начата вакцинация "Спутником V"."Мы хотели бы просить вас увеличить его ("Спутника V" - ред.) объем, мы готовы контракт увеличить и были бы рады, если есть такая возможность, чтобы начать производство ее (вакцины - ред.) в Узбекистане", - сказал Арипов.С 1 апреля в Узбекистане также стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V", за это время вакцинировались более 600 тысяч человек.

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2021

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