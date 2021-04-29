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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/sputnik-1730479612.html
Узбекистан попросил Россию увеличить поставки "Спутника V"
Узбекистан попросил Россию увеличить поставки "Спутника V"
Узбекистан просит Москву увеличить объем поставок вакцины от коронавируса и рассмотреть возможность ее производства в республике, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:52
2021-04-29T13:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
абдулла арипов
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
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КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Узбекистан просит Москву увеличить объем поставок вакцины от коронавируса и рассмотреть возможность ее производства в республике, сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным.Он отметил, что в Узбекистане успешна начата вакцинация "Спутником V"."Мы хотели бы просить вас увеличить его ("Спутника V" - ред.) объем, мы готовы контракт увеличить и были бы рады, если есть такая возможность, чтобы начать производство ее (вакцины - ред.) в Узбекистане", - сказал Арипов.С 1 апреля в Узбекистане также стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V", за это время вакцинировались более 600 тысяч человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, абдулла арипов, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, astrazeneca , москва, узбекистан, в мире

Узбекистан попросил Россию увеличить поставки "Спутника V"

13:52 29.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Узбекистан просит Москву увеличить объем поставок вакцины от коронавируса и рассмотреть возможность ее производства в республике, сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
Он отметил, что в Узбекистане успешна начата вакцинация "Спутником V".
"Мы хотели бы просить вас увеличить его ("Спутника V" - ред.) объем, мы готовы контракт увеличить и были бы рады, если есть такая возможность, чтобы начать производство ее (вакцины - ред.) в Узбекистане", - сказал Арипов.
С 1 апреля в Узбекистане также стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V", за это время вакцинировались более 600 тысяч человек.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Абдулла АриповКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинAstraZenecaМоскваУзбекистанВ мире
 
 
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