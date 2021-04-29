Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/sputnik-1730474444.html
В Кремле прокомментировали решение чешского регулятора по "Спутнику V"
В Кремле прокомментировали решение чешского регулятора по "Спутнику V"
В Кремле считают, что решение Чехии закрыть тему изучения российской вакцины от COVID-19 принято в угоду провокационному настрою и не в интересах чехов, заявил... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:35
2021-04-29T13:50
россия
москва
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
дмитрий песков
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:151:3078:1882_1920x0_80_0_0_a5bc0b456339bc69772bea7998580bc5.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что решение Чехии закрыть тему изучения российской вакцины от COVID-19 принято в угоду провокационному настрою и не в интересах чехов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Скорее всего, можно и даже нужно. Как вы понимаете, подобные решения, принимаемые в угоду провокационному настрою, ну, как минимум, не в интересах чехов. Ибо все-таки речь идет о той самой мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли связать решение Чехии прекратить изучение вакцины с дипломатическим скандалом.В четверг пражский госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) прекратил изучение документации по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", объяснив это нехваткой значительного объема необходимых материалов.Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
россия
москва
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f592b6db71c4eceb67542989e8f333d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий песков, чехия, в мире

В Кремле прокомментировали решение чешского регулятора по "Спутнику V"

13:35 29.04.2021 (обновлено: 13:50 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что решение Чехии закрыть тему изучения российской вакцины от COVID-19 принято в угоду провокационному настрою и не в интересах чехов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Скорее всего, можно и даже нужно. Как вы понимаете, подобные решения, принимаемые в угоду провокационному настрою, ну, как минимум, не в интересах чехов. Ибо все-таки речь идет о той самой мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли связать решение Чехии прекратить изучение вакцины с дипломатическим скандалом.
В четверг пражский госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) прекратил изучение документации по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", объяснив это нехваткой значительного объема необходимых материалов.
Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаРоссияМоскваВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий ПесковЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
Лента новостейМолния