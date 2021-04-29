В Кремле прокомментировали решение чешского регулятора по "Спутнику V"
13:35 29.04.2021 (обновлено: 13:50 29.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что решение Чехии закрыть тему изучения российской вакцины от COVID-19 принято в угоду провокационному настрою и не в интересах чехов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Скорее всего, можно и даже нужно. Как вы понимаете, подобные решения, принимаемые в угоду провокационному настрою, ну, как минимум, не в интересах чехов. Ибо все-таки речь идет о той самой мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли связать решение Чехии прекратить изучение вакцины с дипломатическим скандалом.
В четверг пражский госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) прекратил изучение документации по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", объяснив это нехваткой значительного объема необходимых материалов.
Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.