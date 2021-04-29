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Чешский регулятор прекратил изучение документации по "Спутнику V"
Чешский регулятор прекратил изучение документации по "Спутнику V"
Пражский госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) прекратил изучение документации по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" в связи с нехваткой... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:52
2021-04-29T09:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей бабиш
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здоровье - общество
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ПРАГА, 29 апр – РИА Новости. Пражский госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) прекратил изучение документации по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" в связи с нехваткой значительного объема необходимых материалов, сообщила в четверг журналистам директор ГИКЛ Ирэна Сторова."Полученная документация является абсолютно недостаточной. Не хватает, в частности, данных, касающихся производства или качества. Никакой официальный процесс еще не начался, мы не получали никакого обращения о проведении клинического изучения", - сказала Сторова.По ее словам, производитель вакцины передал лишь небольшую часть от той документации, которая необходима в подобных случаях.Все изученные в ГИКЛ материалы переданы в аппарат правительства, добавила Сторова.О необходимости использования "Спутника V" в Чехии ранее неоднократно заявлял президент республики Милош Земан. В свою очередь, премьер Андрей Бабиш был согласен с применением российской вакцины лишь после ее одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).По данным минздрава на утро четверга, в Чехии больны коронавирусом 51,3 тысячи человек, из которых 2966 госпитализированы. В целом за период пандемии заразились 1,62 миллиона человек, выздоровели 1,54 миллиона, скончались 29,2 тысячи человек.С конца декабря 2020 года в республике проходит вакцинация населения от коронавируса. В настоящее время используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Первую прививку получили 3 миллиона человек, вторую – 977,1 тысячи человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей бабиш, милош земан, здоровье - общество, astrazeneca , чехия, в мире

Чешский регулятор прекратил изучение документации по "Спутнику V"

09:52 29.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПРАГА, 29 апр – РИА Новости. Пражский госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) прекратил изучение документации по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" в связи с нехваткой значительного объема необходимых материалов, сообщила в четверг журналистам директор ГИКЛ Ирэна Сторова.
"Полученная документация является абсолютно недостаточной. Не хватает, в частности, данных, касающихся производства или качества. Никакой официальный процесс еще не начался, мы не получали никакого обращения о проведении клинического изучения", - сказала Сторова.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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По ее словам, производитель вакцины передал лишь небольшую часть от той документации, которая необходима в подобных случаях.
Все изученные в ГИКЛ материалы переданы в аппарат правительства, добавила Сторова.
О необходимости использования "Спутника V" в Чехии ранее неоднократно заявлял президент республики Милош Земан. В свою очередь, премьер Андрей Бабиш был согласен с применением российской вакцины лишь после ее одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
По данным минздрава на утро четверга, в Чехии больны коронавирусом 51,3 тысячи человек, из которых 2966 госпитализированы. В целом за период пандемии заразились 1,62 миллиона человек, выздоровели 1,54 миллиона, скончались 29,2 тысячи человек.
С конца декабря 2020 года в республике проходит вакцинация населения от коронавируса. В настоящее время используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Первую прививку получили 3 миллиона человек, вторую – 977,1 тысячи человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей БабишМилош ЗеманЗдоровье - ОбществоAstraZenecaЧехияВ мире
 
 
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