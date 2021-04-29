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Чешский регулятор прекратил изучение документации по "Спутнику V"

Чешский регулятор прекратил изучение документации по "Спутнику V"

Пражский госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) прекратил изучение документации по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" в связи с нехваткой... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:52

2021-04-29T09:52

2021-04-29T09:52

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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андрей бабиш

милош земан

здоровье - общество

astrazeneca

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ПРАГА, 29 апр – РИА Новости. Пражский госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) прекратил изучение документации по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" в связи с нехваткой значительного объема необходимых материалов, сообщила в четверг журналистам директор ГИКЛ Ирэна Сторова."Полученная документация является абсолютно недостаточной. Не хватает, в частности, данных, касающихся производства или качества. Никакой официальный процесс еще не начался, мы не получали никакого обращения о проведении клинического изучения", - сказала Сторова.По ее словам, производитель вакцины передал лишь небольшую часть от той документации, которая необходима в подобных случаях.Все изученные в ГИКЛ материалы переданы в аппарат правительства, добавила Сторова.О необходимости использования "Спутника V" в Чехии ранее неоднократно заявлял президент республики Милош Земан. В свою очередь, премьер Андрей Бабиш был согласен с применением российской вакцины лишь после ее одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).По данным минздрава на утро четверга, в Чехии больны коронавирусом 51,3 тысячи человек, из которых 2966 госпитализированы. В целом за период пандемии заразились 1,62 миллиона человек, выздоровели 1,54 миллиона, скончались 29,2 тысячи человек.С конца декабря 2020 года в республике проходит вакцинация населения от коронавируса. В настоящее время используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Первую прививку получили 3 миллиона человек, вторую – 977,1 тысячи человек.

чехия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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