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Песков дал совет администрации Байдена
Песков дал совет администрации Байдена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал американской администрации хотя бы временно перестать использовать частицу "но" в диалоге с... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:46
2021-04-29T15:47
россия
сша
дмитрий песков
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал американской администрации хотя бы временно перестать использовать частицу "но" в диалоге с Россией."Вот эта фраза — хотим саммит, но Россия заплатит за все. Вот это "но" надо на какое-то время прекратить", — сказал он в эфире "Первого канала".Представитель Кремля также выразил недоумение по поводу постоянного желания США призвать Россию к ответу.Кроме того, он ответил на вопрос о стратегии Вашингтона в отношении Москвы. По его словам, можно быть пессимистом и ориентироваться на слова Джо Байдена о том, что Россия ответит и заплатит, можно быть оптимистом и опираться на его же слова о возможности двустороннего сотрудничества там, где совпадают интересы."А можно быть реалистом и говорить, что действительно сейчас нет стратегии, потому что вот эта двухтрековая позиция — не что иное, как раздвоение: она не позволяет партнерам США или оппонентам США, в данном случае в нашем лице, делать выводы об истинных намерениях Вашингтона. Мы надеемся, что эти истинные намерения все-таки как-то будут прояснены", — заключил пресс-секретарь.В последнее время отношения России и США находятся в явном кризисе. Диалог ухудшился после недипломатичных высказываний Байдена о российском лидере Владимире Путине, введения новых санкций и высылки Вашингтоном десяти сотрудников российского посольства. Москва в ответ выслала десять американских дипломатов, оставшимся запретила свободно перемещаться по стране, а также ввела персональные санкции против чиновников из Белого дома — как бывших, так и действующих. При этом в МИД подчеркнули, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/ssha-1730263341.html
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россия, сша, дмитрий песков, в мире

Песков дал совет администрации Байдена

14:46 29.04.2021 (обновлено: 15:47 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал американской администрации хотя бы временно перестать использовать частицу "но" в диалоге с Россией.
"Вот эта фраза — хотим саммит, но Россия заплатит за все. Вот это "но" надо на какое-то время прекратить", — сказал он в эфире "Первого канала".
Представитель Кремля также выразил недоумение по поводу постоянного желания США призвать Россию к ответу.
"Это любимое выражение. Иногда складывается впечатление, что они хотят, чтобы Россия платила цену просто за факт своего существования", — сказал Песков.
Кроме того, он ответил на вопрос о стратегии Вашингтона в отношении Москвы. По его словам, можно быть пессимистом и ориентироваться на слова Джо Байдена о том, что Россия ответит и заплатит, можно быть оптимистом и опираться на его же слова о возможности двустороннего сотрудничества там, где совпадают интересы.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 10:37Сказано в эфире
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"А можно быть реалистом и говорить, что действительно сейчас нет стратегии, потому что вот эта двухтрековая позиция — не что иное, как раздвоение: она не позволяет партнерам США или оппонентам США, в данном случае в нашем лице, делать выводы об истинных намерениях Вашингтона. Мы надеемся, что эти истинные намерения все-таки как-то будут прояснены", — заключил пресс-секретарь.
В последнее время отношения России и США находятся в явном кризисе. Диалог ухудшился после недипломатичных высказываний Байдена о российском лидере Владимире Путине, введения новых санкций и высылки Вашингтоном десяти сотрудников российского посольства. Москва в ответ выслала десять американских дипломатов, оставшимся запретила свободно перемещаться по стране, а также ввела персональные санкции против чиновников из Белого дома — как бывших, так и действующих. При этом в МИД подчеркнули, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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