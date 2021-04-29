https://ria.ru/20210429/sovet-1730494727.html

Песков дал совет администрации Байдена

Песков дал совет администрации Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал американской администрации хотя бы временно перестать использовать частицу "но" в диалоге с... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:46

2021-04-29T14:46

2021-04-29T15:47

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал американской администрации хотя бы временно перестать использовать частицу "но" в диалоге с Россией."Вот эта фраза — хотим саммит, но Россия заплатит за все. Вот это "но" надо на какое-то время прекратить", — сказал он в эфире "Первого канала".Представитель Кремля также выразил недоумение по поводу постоянного желания США призвать Россию к ответу.Кроме того, он ответил на вопрос о стратегии Вашингтона в отношении Москвы. По его словам, можно быть пессимистом и ориентироваться на слова Джо Байдена о том, что Россия ответит и заплатит, можно быть оптимистом и опираться на его же слова о возможности двустороннего сотрудничества там, где совпадают интересы."А можно быть реалистом и говорить, что действительно сейчас нет стратегии, потому что вот эта двухтрековая позиция — не что иное, как раздвоение: она не позволяет партнерам США или оппонентам США, в данном случае в нашем лице, делать выводы об истинных намерениях Вашингтона. Мы надеемся, что эти истинные намерения все-таки как-то будут прояснены", — заключил пресс-секретарь.В последнее время отношения России и США находятся в явном кризисе. Диалог ухудшился после недипломатичных высказываний Байдена о российском лидере Владимире Путине, введения новых санкций и высылки Вашингтоном десяти сотрудников российского посольства. Москва в ответ выслала десять американских дипломатов, оставшимся запретила свободно перемещаться по стране, а также ввела персональные санкции против чиновников из Белого дома — как бывших, так и действующих. При этом в МИД подчеркнули, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/ssha-1730263341.html

https://ria.ru/20210429/ogovorka-1730420789.html

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россия, сша, дмитрий песков, в мире