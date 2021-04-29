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В Совфеде рекомендовали проработать механизм сверки данных для соцвыплат

В Совфеде рекомендовали проработать механизм сверки данных для соцвыплат

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова рекомендовала правительству проработать механизм сверки и актуализации данных граждан, которым положены социальные... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:41

2021-04-29T14:41

2021-04-29T15:30

россия

галина карелова

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова рекомендовала правительству проработать механизм сверки и актуализации данных граждан, которым положены социальные выплаты.В Совфеде под председательством Галины Кареловой прошло заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ. Главным вопросом повестки стало внедрение принципов социального казначейства как инструмента повышения доступности и качества оказываемых социальных услуг. Как отметила Карелова, тема была обозначена президентом РФ Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания, поэтому "в ближайшее время важно обеспечить выплаты всех федеральных пособий, пенсий и оказание других социальных услуг в режиме "одного окна"."Смысл этого масштабного проекта – сделать более адресной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан на основе единой цифровой платформы. Это позволит повысить эффективность взаимодействия государства и граждан, сформировать проактивные подходы социальной защиты. Законодательная база для этого сформирована", - подчеркнула вице-спикер СФ.Как было отмечено, несмотря на пандемию, в 2020 году соцподдержку от государства получили 75 миллионов человек на сумму около 12 триллионов рублей. В то же время подчеркивается, что процесс получения льгот и выплат пока остается трудоемким для граждан.По мнению Кареловой, цифровизация соцсферы будет способствовать переходу от предоставления мер поддержки или услуг в зависимости от категории получателя к потребностям каждого человека на основании его жизненной ситуации. Кроме того, опыт дистанционной работы в условиях пандемии показал востребованность и работоспособность цифровых форматов.Как рассказала сенатор, сейчас насчитывается порядка 390 социальных выплат с 30 тысячами модификаций в каждом регионе страны, однако не все эти меры одинаково влияют на рост благосостояния граждан."Необходимо тщательно проанализировать имеющиеся меры социальной поддержки, разработать инструменты, определяющие их эффективность и вклад в достижение национальных целей развития", - отметила Карелова.В связи с тем, что нередко сведения о гражданах, содержащиеся в базах не соответствуют действительности, вице-спикер СФ считает "целесообразным рекомендовать правительству России проработать механизмы сверки и актуализации данных, а также подтверждения гражданами своих прав на социальные выплаты в случае отказа".В заседании Совета приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Скляр, аудитор Счетной Палаты РФ Сергей Штогрин, представители региональных органов исполнительной власти.

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россия, галина карелова, совет федерации рф, общество