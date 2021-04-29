https://ria.ru/20210429/sobaki-1730586218.html

В Татарстане собаки искусали 11-летнего мальчика

В Татарстане собаки искусали 11-летнего мальчика

Стая собак искусала 11-летнего мальчика в Татарстане, ребенок госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T21:29

2021-04-29T21:29

2021-04-29T21:29

россия

республика татарстан (татарстан)

зеленодольский район

происшествия

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УФА, 29 апр – РИА Новости. Стая собак искусала 11-летнего мальчика в Татарстане, ребенок госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.По данным ведомства, инцидент произошел в четверг в поселке Осиново Зеленодольского района."Собаки напали на 11-летнего мальчика, у него диагностированы множественные укусы. В настоящее время ребенок доставлен в больницу. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "халатность" и "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что нападение собак стало возможным "ввиду того, что неустановленными должностными лицами исполнительного комитета Осиновского сельского поселения, главного управления ветеринарии республики и другими было допущено нарушение норм законодательства, предписывающего мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных".

https://ria.ru/20210429/sobaki-1730419122.html

россия

республика татарстан (татарстан)

зеленодольский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), зеленодольский район, происшествия