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В Татарстане собаки искусали 11-летнего мальчика
В Татарстане собаки искусали 11-летнего мальчика
Стая собак искусала 11-летнего мальчика в Татарстане, ребенок госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T21:29
2021-04-29T21:29
2021-04-29T21:29
россия
республика татарстан (татарстан)
зеленодольский район
происшествия
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УФА, 29 апр – РИА Новости. Стая собак искусала 11-летнего мальчика в Татарстане, ребенок госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.По данным ведомства, инцидент произошел в четверг в поселке Осиново Зеленодольского района."Собаки напали на 11-летнего мальчика, у него диагностированы множественные укусы. В настоящее время ребенок доставлен в больницу. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "халатность" и "выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.Отмечается, что нападение собак стало возможным "ввиду того, что неустановленными должностными лицами исполнительного комитета Осиновского сельского поселения, главного управления ветеринарии республики и другими было допущено нарушение норм законодательства, предписывающего мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных".
https://ria.ru/20210429/sobaki-1730419122.html
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россия, республика татарстан (татарстан), зеленодольский район, происшествия