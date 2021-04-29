https://ria.ru/20210429/sobaki-1730419122.html

В Башкирии стая бродячих собак загнала школьников на дерево

В Башкирии стая бродячих собак загнала школьников на дерево

Башкирская прокуратура проводит проверку после того, как в городе Бирске стая бродячих собак загнала школьников на дерево. Об этом сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T08:44

2021-04-29T08:44

2021-04-29T11:00

госдума рф

бирск

учалинский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730424834_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3ed127e5e4ce73d6c9655095841b1063.jpg

УФА, 29 апр — РИА Новости. Башкирская прокуратура проводит проверку после того, как в городе Бирске стая бродячих собак загнала школьников на дерево. Об этом сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.Видео нападения собак на школьников появилось в Telegram-каналах. На записи видно, что подростки сидят на ветках, а один из них пытается залезть повыше. Внизу собрались несколько крупных собак разных пород. Автор ролика, снимавший инцидент из окна, просит какого-то мужчину отвлечь животных, чтобы дети смогли спуститься, но тот отказывается. Сколько времени дети просидели на дереве, не уточняется."Прокуратура знает про инцидент, организовали проверку, проверяем", — сказали в прокуратуре.Комментарием мэрии Бирска РИА Новости пока не располагает.Это уже второй случай нападения бездомных собак на детей в Башкирии за последние недели. Так, 17 апреля в селе Сафарово Учалинского района погиб четырехлетний ребенок — бродячая стая напала на него, когда он катался на велосипеде. Главу сельсовета задержали по обвинению в халатности. Как выяснило следствие, жители села не раз жаловались на безнадзорных животных, но он ничего не сделал для их отлова.После трагедии с ребенком депутаты регионального парламента внесли в Госдуму законопроект об обязательном чипировании домашних кошек и собак.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/zhivotnye-1730247398.html

https://ria.ru/20210405/sobaki-1604228564.html

бирск

учалинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Школьники спасаются на дереве от стаи бродячих собак Стая бродячих собак в башкирском Бирске загнала школьников на дерево, прокуратура региона организовала проверку. 2021-04-29T08:44 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, бирск, учалинский район, происшествия