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В Башкирии стая бродячих собак загнала школьников на дерево
В Башкирии стая бродячих собак загнала школьников на дерево
Башкирская прокуратура проводит проверку после того, как в городе Бирске стая бродячих собак загнала школьников на дерево. Об этом сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:44
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госдума рф
бирск
учалинский район
происшествия
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УФА, 29 апр — РИА Новости. Башкирская прокуратура проводит проверку после того, как в городе Бирске стая бродячих собак загнала школьников на дерево. Об этом сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.Видео нападения собак на школьников появилось в Telegram-каналах. На записи видно, что подростки сидят на ветках, а один из них пытается залезть повыше. Внизу собрались несколько крупных собак разных пород. Автор ролика, снимавший инцидент из окна, просит какого-то мужчину отвлечь животных, чтобы дети смогли спуститься, но тот отказывается. Сколько времени дети просидели на дереве, не уточняется."Прокуратура знает про инцидент, организовали проверку, проверяем", — сказали в прокуратуре.Комментарием мэрии Бирска РИА Новости пока не располагает.Это уже второй случай нападения бездомных собак на детей в Башкирии за последние недели. Так, 17 апреля в селе Сафарово Учалинского района погиб четырехлетний ребенок — бродячая стая напала на него, когда он катался на велосипеде. Главу сельсовета задержали по обвинению в халатности. Как выяснило следствие, жители села не раз жаловались на безнадзорных животных, но он ничего не сделал для их отлова.После трагедии с ребенком депутаты регионального парламента внесли в Госдуму законопроект об обязательном чипировании домашних кошек и собак.
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/zhivotnye-1730247398.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Школьники спасаются на дереве от стаи бродячих собак
Стая бродячих собак в башкирском Бирске загнала школьников на дерево, прокуратура региона организовала проверку.
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госдума рф, бирск, учалинский район, происшествия

В Башкирии стая бродячих собак загнала школьников на дерево

08:44 29.04.2021 (обновлено: 11:00 29.04.2021)
 
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УФА, 29 апр — РИА Новости. Башкирская прокуратура проводит проверку после того, как в городе Бирске стая бродячих собак загнала школьников на дерево. Об этом сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Видео нападения собак на школьников появилось в Telegram-каналах. На записи видно, что подростки сидят на ветках, а один из них пытается залезть повыше. Внизу собрались несколько крупных собак разных пород. Автор ролика, снимавший инцидент из окна, просит какого-то мужчину отвлечь животных, чтобы дети смогли спуститься, но тот отказывается. Сколько времени дети просидели на дереве, не уточняется.
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"Прокуратура знает про инцидент, организовали проверку, проверяем", — сказали в прокуратуре.
Комментарием мэрии Бирска РИА Новости пока не располагает.
Это уже второй случай нападения бездомных собак на детей в Башкирии за последние недели. Так, 17 апреля в селе Сафарово Учалинского района погиб четырехлетний ребенок — бродячая стая напала на него, когда он катался на велосипеде. Главу сельсовета задержали по обвинению в халатности. Как выяснило следствие, жители села не раз жаловались на безнадзорных животных, но он ничего не сделал для их отлова.
После трагедии с ребенком депутаты регионального парламента внесли в Госдуму законопроект об обязательном чипировании домашних кошек и собак.
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