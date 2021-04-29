https://ria.ru/20210429/sng-1730544633.html

Таджикистан заявил, что полностью соблюдает режим прекращения огня

Таджикистан заявил, что полностью соблюдает режим прекращения огня

Таджикская сторона полностью соблюдает режим прекращения огня в зоне вооруженного конфликта на границе с Киргизией, заявили РИА Новости в департаменте... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:42

2021-04-29T17:42

2021-04-29T18:08

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

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ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикская сторона полностью соблюдает режим прекращения огня в зоне вооруженного конфликта на границе с Киргизией, заявили РИА Новости в департаменте информации МИД."Таджикская сторона полностью соблюдает режим прекращения огня в зоне конфликта в анклаве Ворух Согдийской области", – сказал собеседник агентства.По его словам, сложившаяся на границе ситуация полностью перешла в дипломатическо-политическое русло."В ближайшее время в городе Исфаре начнутся переговоры между главами правоохранительных ведомств двух стран", - добавили в МИД Таджикистана.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. Таджикская сторона сообщила о трех погибших и 31 пострадавшем, киргизская сторона - о 31 пострадавшем и одном погибшем. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/sng-1730548688.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/kirgiziya-1730552715.html

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире