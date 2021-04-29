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Вильфанд призвал россиян не удивляться, если в мае выпадет снег
Вильфанд призвал россиян не удивляться, если в мае выпадет снег
Удивляться снегу в мае не стоит — это явление происходит в 40-45 процентах случаев, рассказал на онлайн-пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:01
2021-04-29T14:53
гидрометцентр
москва
погода
роман вильфанд
общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Удивляться снегу в мае не стоит — это явление происходит в 40-45 процентах случаев, рассказал на онлайн-пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.При этом он напомнил, как четыре года назад в Москве похолодало настолько, что снег лежал с 7 по 11 мая. За последнее десятилетие заморозки несколько раз случались и в июне."Прогнозировать опасные явления, а снег — это, конечно, явление в мае нестандартное, можно с упреждением, заблаговременностью трех-пяти дней", — сказал Вильфанд, добавив, что "жить нужно с интригой".Говоря о погоде на 9 мая, метеоролог отметил, что предварительные данные будут 3-4 мая: полученная ранее этих дат информация может оказаться ненадежной.Ранее Вильфанд рассказал, что на майские праздники в Москве будет прохладно, возможны ливни. Со второй половины месяца температура воздуха в столице не будет опускаться ниже десяти-тринадцати градусов.
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гидрометцентр, москва, погода, роман вильфанд, общество

Вильфанд призвал россиян не удивляться, если в мае выпадет снег

14:01 29.04.2021 (обновлено: 14:53 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЖенщина с зонтом
Женщина с зонтом - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Удивляться снегу в мае не стоит — это явление происходит в 40-45 процентах случаев, рассказал на онлайн-пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Другое дело, что установление снежного покрова — невероятно редкое событие", — заявил синоптик.

При этом он напомнил, как четыре года назад в Москве похолодало настолько, что снег лежал с 7 по 11 мая. За последнее десятилетие заморозки несколько раз случались и в июне.
"Прогнозировать опасные явления, а снег — это, конечно, явление в мае нестандартное, можно с упреждением, заблаговременностью трех-пяти дней", — сказал Вильфанд, добавив, что "жить нужно с интригой".
Говоря о погоде на 9 мая, метеоролог отметил, что предварительные данные будут 3-4 мая: полученная ранее этих дат информация может оказаться ненадежной.
Ранее Вильфанд рассказал, что на майские праздники в Москве будет прохладно, возможны ливни. Со второй половины месяца температура воздуха в столице не будет опускаться ниже десяти-тринадцати градусов.
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Вильфанд дал совет, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
 
ГидрометцентрМоскваПогодаРоман ВильфандОбщество
 
 
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