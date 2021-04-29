https://ria.ru/20210429/skoltech-1730474028.html
Дмитрий Медведев: Сколтех стал институтом с высокой репутацией
Дмитрий Медведев: Сколтех стал институтом с высокой репутацией
Сколтех приобрел высокую репутацию, несмотря на сомнения на старте проекта, об этом заявил на заседании попечительского совета фонда "Сколково" заместитель... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:34
2021-04-29T13:34
2021-04-29T13:46
сколковский институт науки и технологий
дмитрий медведев
фонд "сколково"
технологии
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сколтех приобрел высокую репутацию, несмотря на сомнения на старте проекта, об этом заявил на заседании попечительского совета фонда "Сколково" заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель совета фонда Дмитрий Медведев. Мероприятие прошло 28 апреля, сообщает пресс-служба Сколковского института науки и технологий. "Сколтех вышел на орбиту. Это институт с высокой репутацией. Собственно, к этому мы и стремились. Хочу поблагодарить за это ректора Александра Петровича Кулешова и Виктора Феликсовича Вексельберга, который в качестве председателя попечительского совета уделяет институту повышенное внимание. Вспомните, сколько было сомнений! Говорили, сколько у нас уже есть вузов, все прекрасные, ничего нового создавать не надо – оказалось, что надо. На примере Сколтеха мы видим как раз, как работает соединение между наукой и масштабированием технологий", – отметил Медведев. По словам ректора Сколтеха Александра Кулешова, от исследований институт перешел к программе реализации проектов национального масштаба в областях, критически важных для развития страны."Сколтех является ключевым элементом системы институтов развития. У нас созданы коллективы по самым передовым направлениям исследований – фотонике, энергоэффективности, искусственному интеллекту, например. В областях, где мы близки к масштабированию технологических решений, мы создаем проектные центры, которые дадут экономический эффект в национальном масштабе. Но, конечно же, главный вклад Сколтеха в развитие страны – это человеческий капитал", – сказал Кулешов.По итогам обсуждения Виктор Вексельберг заявил, что необходимо расширить роль и функции Сколтеха в системе институтов развития технологического профиля под управлением ВЭБ.РФ и внести соответствующие изменения и дополнения в готовящуюся концепцию реорганизации системы институтов развития.
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сколковский институт науки и технологий, дмитрий медведев, фонд "сколково", технологии
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сколтех приобрел высокую репутацию, несмотря на сомнения на старте проекта, об этом заявил на заседании попечительского совета фонда "Сколково" заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель совета фонда Дмитрий Медведев. Мероприятие прошло 28 апреля, сообщает пресс-служба Сколковского института науки и технологий.
"Сколтех вышел на орбиту. Это институт с высокой репутацией. Собственно, к этому мы и стремились. Хочу поблагодарить за это ректора Александра Петровича Кулешова и Виктора Феликсовича Вексельберга, который в качестве председателя попечительского совета уделяет институту повышенное внимание. Вспомните, сколько было сомнений! Говорили, сколько у нас уже есть вузов, все прекрасные, ничего нового создавать не надо – оказалось, что надо. На примере Сколтеха мы видим как раз, как работает соединение между наукой и масштабированием технологий", – отметил Медведев.
По словам ректора Сколтеха Александра Кулешова, от исследований институт перешел к программе реализации проектов национального масштаба в областях, критически важных для развития страны.
"Сколтех является ключевым элементом системы институтов развития. У нас созданы коллективы по самым передовым направлениям исследований – фотонике, энергоэффективности, искусственному интеллекту, например. В областях, где мы близки к масштабированию технологических решений, мы создаем проектные центры, которые дадут экономический эффект в национальном масштабе. Но, конечно же, главный вклад Сколтеха в развитие страны – это человеческий капитал", – сказал Кулешов.
По итогам обсуждения Виктор Вексельберг заявил, что необходимо расширить роль и функции Сколтеха в системе институтов развития технологического профиля под управлением ВЭБ.РФ и внести соответствующие изменения и дополнения в готовящуюся концепцию реорганизации системы институтов развития.