https://ria.ru/20210429/skoltech-1730474028.html

Дмитрий Медведев: Сколтех стал институтом с высокой репутацией

Дмитрий Медведев: Сколтех стал институтом с высокой репутацией

Сколтех приобрел высокую репутацию, несмотря на сомнения на старте проекта, об этом заявил на заседании попечительского совета фонда "Сколково" заместитель... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:34

2021-04-29T13:34

2021-04-29T13:46

сколковский институт науки и технологий

дмитрий медведев

фонд "сколково"

технологии

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сколтех приобрел высокую репутацию, несмотря на сомнения на старте проекта, об этом заявил на заседании попечительского совета фонда "Сколково" заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель совета фонда Дмитрий Медведев. Мероприятие прошло 28 апреля, сообщает пресс-служба Сколковского института науки и технологий. "Сколтех вышел на орбиту. Это институт с высокой репутацией. Собственно, к этому мы и стремились. Хочу поблагодарить за это ректора Александра Петровича Кулешова и Виктора Феликсовича Вексельберга, который в качестве председателя попечительского совета уделяет институту повышенное внимание. Вспомните, сколько было сомнений! Говорили, сколько у нас уже есть вузов, все прекрасные, ничего нового создавать не надо – оказалось, что надо. На примере Сколтеха мы видим как раз, как работает соединение между наукой и масштабированием технологий", – отметил Медведев. По словам ректора Сколтеха Александра Кулешова, от исследований институт перешел к программе реализации проектов национального масштаба в областях, критически важных для развития страны."Сколтех является ключевым элементом системы институтов развития. У нас созданы коллективы по самым передовым направлениям исследований – фотонике, энергоэффективности, искусственному интеллекту, например. В областях, где мы близки к масштабированию технологических решений, мы создаем проектные центры, которые дадут экономический эффект в национальном масштабе. Но, конечно же, главный вклад Сколтеха в развитие страны – это человеческий капитал", – сказал Кулешов.По итогам обсуждения Виктор Вексельберг заявил, что необходимо расширить роль и функции Сколтеха в системе институтов развития технологического профиля под​ управлением ВЭБ.РФ и внести соответствующие изменения и дополнения в готовящуюся концепцию реорганизации системы институтов развития.

https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730336924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сколковский институт науки и технологий, дмитрий медведев, фонд "сколково", технологии