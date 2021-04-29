"Роза Хутор" объяснила высокие цены на ски-пассы в низкий сезон
СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Спрос на услуги курорта "Роза Хутор" в этом сезоне был высоким, погодные условия позволили даже в апреле открыть широкую зону катания, по этой причине было принято решение сохранить стоимость ски-пасса, аналогичную высокому сезону, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы курорта Татьяна Онготоева.
Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Федеральную антимонопольную службу после жалоб туристов на увеличение стоимости абонемента для горнолыжного катания на "Розе Хутор". По словам заявителей, еще в начале сезона курорт уведомил о снижении стоимости взрослого ски-пасса до 1950 рублей. Туристы заранее забронировали отели, купили билеты для проезда в "низкий" сезон. Однако перед отдыхом курорт установил стоимость более чем на 60% выше объявленной из-за того, что неожиданно выпал снег. Региональное отделение ФАС выдало предостережение руководителю курорта.
"Динамическое ценообразование – частая практика в туристическом бизнесе. В этом сезоне спрос на услуги курорта достаточно был высоким, погодные условия и количество снега позволяли открывать зону катания, сравнимую с той, что доступна зимой, в самые пиковые даты. Службы курорта обеспечивали также раннее открытие катания в 07.30, что редкость для апреля. Работали все подъемники, сноупарки и т.п. По этой причине было принято решение сохранить стоимость ски-пасса, аналогичную высокому сезону", - сказала Онготоева.
При этом руководитель пресс-службы уточнила, что цены, заявленные ранее на даты с 5 по 18 апреля, были доступны для всех гостей отелей курорта. Кроме того, у всех была возможность приобрести ски-пассы по пониженной стоимости при раннем бронировании в онлайн-магазине "Роза Хутор" с декабря, и большое количество туристов воспользовались этим предложением.
"Мы получили предостережение ФАС и действуем в полном соответствии с рекомендациями Антимонопольной службы и действующим законодательством", - уточнила Онготоева.
Информацию о выдаче предостережения подтвердили РИА Новости и в пресс-службе ФАС по Краснодарскому краю.
"Краснодарским УФАС России на основании полученных обращений выдано предостережение ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта: Роза Хутор" о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Вместе с тем обращаем внимание, что контроль за информацией, размещенной на сайтах организациями, не относится к полномочиям Краснодарского УФАС России, так как на размещенную на сайтах и в социальных сетях информацию не распространяется Закон о рекламе. Такие сведения носят справочный характер", - говорится в сообщении.