https://ria.ru/20210429/sistema-1730449219.html

Слуцкий заявил об угрозе полноценной экономической войны

Слуцкий заявил об угрозе полноценной экономической войны

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что если РФ отключат от платежной системы SWIFT, это будет полноценная экономическая... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:57

2021-04-29T11:57

2021-04-29T12:08

европарламент

леонид слуцкий (политик)

жозеп боррель

swift

евросоюз

белоруссия

киргизия

технологии

россия

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что если РФ отключат от платежной системы SWIFT, это будет полноценная экономическая война.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы.Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

https://ria.ru/20210429/swift-1730440693.html

белоруссия

киргизия

россия

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европарламент, леонид слуцкий (политик), жозеп боррель, swift, евросоюз, белоруссия, киргизия, технологии, россия