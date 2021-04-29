Слуцкий заявил об угрозе полноценной экономической войны
11:57 29.04.2021 (обновлено: 12:08 29.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что если РФ отключат от платежной системы SWIFT, это будет полноценная экономическая война.
"Это очень и очень ощутимый шаг. Я не думаю, что Россию отключат от SWIFT, потому что это будет уже настоящая война, хотя и в экономической плоскости", - сказал Слуцкий в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня". Он добавил, что эта "полноценная экономическая война не в меньшей степени ударит по нашим экономическим партнерам, таких на Западе более чем достаточно".
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы.
Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.
В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.